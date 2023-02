A Kríziskezelő Központ vezetője, Zsabka Attila olyan rendhagyó lehetőségként hivatkozott a programra, amihez hasonlóban eddig még nem volt részük. Azoknak a személyeknek szeretnének segíteni, akik korábban hajléktalanok voltak, de ma már jobb körülmények között élnek és biztosított a lakhatásuk.

– Célunk, hogy ezek az emberek továbbra se veszítsék el bérleményüket, ne tartozzanak a bérleti díjjal vagy a rezsivel. Így a bérleti díj támogatás mellett még számos egyéb szolgáltatással is segítünk neki. Rendelkezésükre áll havi 8 órában egy pszichológus, akivel megvitathatják a problémáikat, biztosítunk mobiltelefon-feltöltést és tisztasági csomagot. Emellett pedig lehetőségük van képzéseken részt venni, amit szintén térítünk. Most éppen ruházati eladónak és óvodai dajkának lehet tanulni. A végső cél az, hogy ezek az emberek a program lezárulta után is fenn tudják tartani ugyanazt az életszínvonalat– részletezte a központvezető.

A központ pedig csak annyit ’vár el’, hogy a támogatásban részt vevők aktív tagjai legyenek a környezettisztítási és környezetszépítési akcióiknak.

Mészáros Attila alpolgármester bízik abban, hogy a program sikeres lesz és nem csak erre az egy évre, ameddig a támogatás tart, hanem azután is. Hangsúlyozta a város is megtesz mindent annak érdekében, hogy a mostanihoz hasonló kezdeményezéseket tudjon lehetővé tenni. Majd felidézett egy korábbi esetet, amikor néhány éve a Városgondnoksággal közösen 20 főnek tudtak lakhatást és munkalehetőséget biztosítani.

A jó hírek közlésén túl pedig 150 adag ételt is kiosztottak a központ udvarán.