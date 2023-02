A kisvárosban a magánszemélyek kommunális adója „adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként” az eddigi 12 ezer forintról 33 ezer 858 forintra emelkedett, ami majdnem a korábbi adó háromszorosa. Ez sokaknál „kiverte a biztosítékot”, de csak most, miután a postaládákba kerültek az adó befizetésére szolgáló csekk. Illés Szabolcs, polgármester ugyan már a tavaly novemberi közmeghallgatáson előrevetítette, hogy mivel évek óta nem emeltek adót, illetve a bérleti díjak sem változtak – a koronavírus járvány alatt ezt nem is lehetett megtenni -, így majdnem biztos, hogy 2023-ban erre sor kerül. Ezt azonban csak kevesen hallották, ugyanis a közérdekű kérdéseket taglaló eseményen, amelynek elsődleges célja az lenne, hogy a lakosokat tájékoztassák a település életéről, az önkormányzat munkájáról és többek között a kisváros gazdasági helyzetéről, nagyon kevesen jelentek meg. A közmeghallgatáson egyébként lehetőség lenne kérdéseket is megfogalmazni a polgármester felé.

Az adóemelés ténye ugyanakkor megjelent januárban Csákvár helyi lapjában, a Hírmondóban is, amelyet Illés szerint szintén kevesen olvastak, hiszen a lakosság egy része csak azután adott hangot elégedetlenségének, miután megkapta a csekket. A polgármester úgy gondolja, a jövő heti lakossági fórumon mindenki meghallgathatja a városvezetés döntésének okát, felteheti a kérdéseit, esetleg építő jellegű javaslattal állhat elő.

A fórumot február 22-én 17.30 órakor a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében tartják.