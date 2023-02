Az eset január 31-én 12 óra 30 perc körül történt, ekkortájt készült az a videó is, ami pár nap leforgása alatt teljesen meghódította az internetet. A felvétel készítője annak volt a szemtanúja, hogy az intézkedő rendőrökhöz egyszer csak az egyik futárszolgálat alkalmazottjának köszönhetően egy újabb kollégájuk is csatlakozik. A videón látható jelenettel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahonnan megírták, az illegális migránsok közül volt, aki megpróbálta kivonni magát a rendőri intézkedés alól és elfutott a helyszínről, azonban a felvételen is látható kollégájuk rögtön a nyomába eredt és hamarosan utolérte.

"A videofelvételen az látható, amint kollégánkat, aki az intézkedés következtében eltávolodott a szolgálati gépjárműtől, az egyik közismert futárszolgálat alkalmazottja visszaviszi a szolgálati gépkocsihoz, ezzel is segítve a rendőrség munkáját, melyet ezúton is tisztelettel köszönünk neki!" – fogalmaztak közleményükben.