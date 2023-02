A színes mászófal összehozza a gyerekeket a mozgással, a sportot az élvezettel, a tanórát a játékkal – fogalmazott a rövid kis átadón az Iszkaszentgyörgyi Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Horváth Zsuzsa, aki egyben az iskola magyar szakos tanára is. Köszöntőjében arról is beszélt, hogy a fal – 2,5 méteres magasságával és 5 méteres szélességével – valóban nem túl nagy, de annál nagyobb összefogás eredményeként készülhetett el. Elsőként eszközbeszerzésre pályáztak és nyertek a Magyar Falu programban, ám később az árak emelkedése miatt újabb forrásra volt szükség, ezért segítséget kértek és kaptak a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-től és természetesen maga az alapítvány is hozzájárult a több mint egymillió forintos költséghez.

A fal a múlt héten készült el, a diákok pedig már a következő nap birtokba is vették. A keddi átadón így be tudták mutatni, milyen feladatokat lehet rajta végrehajtani – ehhez a pedagógusok módszertani segítséget is kaptak a falat felépítő cégtől – egyedül, párban vagy éppen csoportosan, miközben kb. 30-40 centiméteres magasságban, vízszintesen haladnak a padlószinthez képest.

Az átadón sajnálatos módon nem vett részt sem az iskola igazgatója, sem pedig az iskolát fenntartó tankerület képviselője, viszont elfogadta a meghívást és megjelent Törő Gábor, országgyűlési képviselő.