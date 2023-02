Nincsen két éve, hogy az egyik Fejér vármegyei büszkeség, a Nádasdladányban található Nádasdy-kastély egy teljes körű felújításon esett át. Az épületet rendbe hozták, melyre a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram adott lehetőséget. A kívül-belül megszépült kastélyt 2021 augusztusában adták át a közönségnek, s azt a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési (NÖF) NKft. üzemelteti.

A jól értesültek azt rebesgették az elmúlt hetekben, hogy a Nádasdy-kastély intézményvezetői széke megüresedett; ezt a pozíciót 2022 őszéig Balaton Balázs töltötte be. Mivel december elején is kerestük az intézmény vezetőjét telefonon – de már akkor sem vette fel senki a megadott számot –, a NÖF Nonprofit Kft.-nél érdeklődtünk: van-e valóságalapja a szárnyra kelt híreknek. A személyi változás mellett kíváncsiak voltunk arra is – ha valóban igazak az állítások —, mi indokolta, hogy megváltak az intézményvezető személyétől, ki lesz Balaton Balázs utódja, és milyen változások várhatók még a kastély életében? Hosszú várakozás után sajtószolgálatuktól a következő választ kaptuk:

– A NÖF Nonprofit Kft. közös megegyezéssel szüntette meg a munkaviszonyt Balaton Balázzsal. A Nádasdy-kastély működésének átvilágítása jelenleg is zajlik. Az átvilágítás célja, hogy a NÖF Nonprofit Kft. jó gazda módjára költséghatékonyan, fenntartható módon, a műemlék megőrzését figyelembe véve tudja üzemeltetni és minél inkább élettel megtölteni Magyarország egyik kiemelkedő építészeti örökségét – írták válaszlevelükben.

Azt nem tudtuk meg, a korábbi intézményvezető pontosan mikor távozott a posztjáról, s egyelőre az utód személyét is homály fedi, ám bízunk abban, hogy hamarosan hírt adhatunk arról, ki vezeti majd ezt a nem mindennapi, gyönyörű épületet a jövőben.