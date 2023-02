Az új rendőrkapitányság épületének alapkövét még 2021. június 15-én tette le Sükösd Tamás polgármester, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Juhász Roland, állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkára és Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár. Már akkor elhangzott, hogy a zöldmezős beruházásban épülő, több mint 1200 négyzetméter alapterületű kapitánysági épület az egyik legmodernebb lesz Magyarországon. Pár nappal pedig az ünnepélyes átadó előtt, mindez bizonyítást is nyert, ugyanis Varga Gábor országgyűlési képviselőt, Sükösd Tamást polgármestert és Venicz Anita címzetes főjegyzőt Kovács Ferenc kapitány vezette körbe az épületben a hét elején.

Fotós: Sebestyén Bálint

21. századi, minden igényt kielégítő létesítmény született.

– Az új rendőrségi központ épülete, ha úgy tetszik űrtechnológiás, így biztosan az egyik legkorszerűbb Magyarországon. A modern környezet és munkakörülmények is adottak, szemben a korábbival – kezdte beszélgetésünket a városvezető, majd emlékeztetett: – Legalább 30-40 éve terv az új rendőrkapitányság épületének megépítése, hiszen a korábbi, az egykori főszolgabírói hivatal régóta nem volt alkalmas a rendőri munka teljes körű segítésére. Most azonban minden a rendelkezésre áll! A háromszintes új építmény teljesen jól el van osztva, melyben a rendőrség mindegyik osztálya és minden szerve helyet kapott. Vannak külön, kvázi szabadidős helyiségek is. A kivitelezésnél a környezettudatosság is a fő szempontok között volt, hiszen geotermikus víz- és hőszivattyú technika működik az épületben, valamint rendkívüli mennyiségű napelem van a tetején – osztotta meg élményeit mosolyogva a polgármester, aki hozzátette, hogy Kovács Ferenc kapitány úrral egy előremutató egyezséget is kötöttek a találkozás alkalmával:

Jövő hét kedd délelőttjén ünnepélyes keretek között be is mutatják a háromszintes új sárbogárdi rendőrkapitányságot

– A Kapitány úr nagy lelkesedéssel beszélt a tapasztaltakról. Bár még csak néhány napja – péntek óta – vannak itt, de már mindenki a szívébe zárta az új otthonukat. Méltó, modern körülmények vannak az udvartól és a parkolótól kezdve az irattáraktól és e fegyverszobán át egészen fogdáig, minden európai szintű. Nagyon tetszett például, hogy van egy külön helyiség a közterületi kameráknak, amiből bár még jelenleg kevés van a városban, de megállapodtunk arról a Kapitány úrral, hogy a mi lokális rendszereinket a város különböző helyeiről, ide fogjuk bekötni. Azt gondolom, ez is egy előremutató egyezség a jövőre nézve.