Negyed évszázadon is túlra nyúlnak vissza azok a gyökerek, melyek a két település barátságát táplálják. Azóta megalakult itt, Fejérben a Csókakő-Heffingen Baráti Társaság és ennek tükörszervezete, vagyis az a szerveződés, amely Luxemburgban viseli a szívén a két település kapcsolatát. Elsősorban nem települési szinten állnak ők kapcsolatban egymással, és még csak nem is a megalakult tömörülések jelentenek garanciát a barátságra, hanem magyar és luxemburgi magánszemélyek közötti szoros barátság is erősíti a köteléket. Heffingenben a legnagyobb magyarokkal kapcsolatos ünnep a Magyar Nap, ahol mintegy kétszáz embert látnak vendégül egy egész délutánon át, hogy a magyar értékeket, a magyar kultúrát és nem mellesleg a magyar gasztronómiát népszerűsítsék a nyugateurópai országban. Ez alkalommal a csókakői képviselőtestület, köztük a polgármester, Fűrész György is ellátogatott a Magyar Napra. Az őket fogadó csoport, Guy Schiltz és Elvire Pinnel vezetésével, segítettek beilleszkedni a nagyszabású rendezvény programjába. Volt ott tombola, magyaros marhapörkölt és magyar borok is. De a kint élő magyarok csoportjának köszönhetően egy magyar gyerekekből álló kis tánccsoport népdalokat énekelt, néptáncot járt a vártnál is hálásabb közönségnek. Az egyik leghíresebb hungarikum, a magyar pálinka is terítékre került, pontosabban a csókakői képviselők kínálták a helyieknek a számukra különleges ízeket, aromákat.

Tavares de Silva a vendéglátó városban dolgozó építőipari vállalkozó, évtizedek óta támogat különböző Csókakői civil elképzeléseket. Véninger Ildikó képviselő ajándékkal jutalmazza

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A rendezvény fénypontja az volt, mikor magyar dal töltötte be a teret, mégis fontos volt a hivatalos rész is, melynek során a luxemburgi csoport képviselői, köztük Guy Schiltz támogatói okiratokat adtak át a csókakői polgárőröknek, az önkéntes tűzoltóknak, a most alakuló pingpong szakosztálynak és a 12 éve töretlenül működő Barkócaberkenye Néptánccsoportnak. Fűrész György és Jelena László képviselő a sport, Lévai Ildikó a polgárőrség támogatását vette át, míg Bognár Gábor alpolgármester a néptáncosoknak, Weiger Lajos a tűzoltóknak szánt támogatás okiratát vihette haza. A rendezvény fényét emelte jelenlétével Hanzséros Andrea konzul, a Luxemburg - Magyarország Brüsszeli Nagykövetségének Irodájának vezetője.