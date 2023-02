Toborzó iroda az ország számos pontján, így Székesfehérváron is van, ahol a hét minden napján várják az érdeklődőket, de akár rendezvényeken is találkozhatnak a Magyar Honvédséggel és toborzással foglalkozó tisztekkel, altisztekkel. Toborzás persze eddig is volt, csak most sűrűbben lesz bevonulás – jelen tervek szerint minden hónap második hétfőjén -, így aki érdeklődik a katonai pálya iránt, az könnyebben, rövidebb folyamat végén léphet be a hadseregbe. Korábban ez az időszak 4-5 hónapra is nyúlhatott, ám most, ha minden szerencsésen alakul, akár 1 hónap alatt is eljuthat a jelentkező az alkalmassági vizsgától a felvételig.

- A jelenlegi rendszerben minden katona önkéntes területvédelmi tartalékosként vonul be, így az alapkiképzés is egységes. Ezt követően kerülhet szerződéses beosztásba vagy maradhat önkéntes. Székesfehérváron két célalakulat van: a Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár és a Sodró László 102. Vegyiharc Ezred – mondta Németh Andor, a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 3. Hadkiegészítő és Toborzó Központjának parancsnoka, aki azt is hozzátette, a toborzás viszont nem csak ebbe a két alakulatba folyik, a jelentkezők az ország bármelyik másik pontján működő csapatba kérhetik a felvételüket. Ha valakit vonzanak a harckocsik és a tűzérségi eszközök, amelyek ma már komoly technikát képviselnek, akkor Tata lehet a cél, ha inkább a repülés vonzza, akkor Szolnok, vagy Kecskemét a javaslat. A szolgálati hely, illetve a beosztás több mindentől is függhet, a toborzás folyamán a toborzók a jelentkező egyéni képességeinek és kompetenciáinak megfelelően irányítják a jelöltet.

- A jelenlegi toborzókampány alapvetően a fiatalokat célozza meg, akik vélhetően nyitottabbak a mai modern technikai eszközök használatára, amelyre nem mellesleg a kiképzés is hosszabb ideig tart. Ma már egy harckocsi sem két botkormánnyal és gázpedállal felszerelt jármű, sokkal inkább digitalizált, kompjúterizált eszköz, amire a fiatalok agya jobban rááll – mondta az alezredes, hozzátéve, ha valaki mondjuk 40 évesen jelentkezik a honvédséghez, azt sem küldik el, csak lehet, hogy nem a szerződéses, hanem a tartalékos rendszerben kínálnak számára helyet. Ez egyébként azoknak is jó választás lehet, akik szívesen lennének katonák és szolgálnák a hazájukat, de nem szeretnék feladni a munkájukat, ugyanakkor akad szabadidejük is. Önkéntes tartalékos szolgálatra március 13-án lehet legközelebb bevonulni, aki szeretne még ebbe a körbe bekerülni, az március 6-án délig jelentkezhet! Nem mellesleg, a tartalékos szolgálat plusz pontokat is jelent a felvételinél.

Németh Andor alezredes Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Németh Andor arról is beszélt, hogy nem csak a honvédség felszerelése, eszközei változtak nagyon sokat az elmúlt évtizedekben, de a katonaélet sem olyan, ahogy az a kötelező sorkatonai szolgálaton átesett, 50 feletti korosztályban él. Nem érdemes tehát abban a sztereotípiában gondolkozni, ne tartsanak vissza a jelentkezéstől senkit a régi történetek!

Milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy alkalmas legyen az ember katonának? Nos, ha az alapvető egészsége rendben van és van némi fizikai állóképessége, nem lehet akadálya a szerződéses állományba történő belépésnek. A felvételi eljárás része egy pszichológiai teszt is. Ami a végzettséget illeti, a jogszabály minimum általános iskolai végzettséget ír elő, de nyilván a honvédségnél is igaz, hogy a magasabb tanulmányok magasabb rendfokozatot és komolyabb pozíciót tesznek lehetővé. A NATO tagság miatt pedig az angol nyelvtudás is előnyt jelent a magasabb rendfokozati kategóriákban.

A toborzóirodán (Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 7) minden érdeklődőnek segítenek!