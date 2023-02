Felkerestük az egyik panaszost, aki elmondta, hogy az első képek még 2021. augusztus 25-én kerültek ki a közösségi oldalra az ominózus fedőről. Akkor a lakók és a Feolon megjelent cikk hathatós közbenjárásnak köszönhetően ideiglenesen „megoldották" a szakemberek a dolgot – mondja az itt élő –, ám azóta tovább romlott a helyzet.

– 2022 júliusában egy nagy vasdarabot raktak rá, ami a hetekben elmozdult, így azt is láthattuk hogy a beszakadt tető már sincs ott, így ha egy kicsit jobban elmozdul baj is történhet! Jelenleg egy kisebb lyuk tátong a Kereszt utca és Mátyás király utca közötti saroknál, majdnem az út közepén. Az itt élők nevében mondhatom, bár jól tudjuk, hogy ez nem egy főút, de forgalmas hely, és járda hiányában a kerékpárosnak, gyalogosnak nem is veszélytelen emiatt itt közlekednie, ráadásul autóval szinte lehetetlen kikerülni a vasdarabot. Hozzátéve, hogy egy busz is rendszeresen jár erre, ugyanis a sofőr itt lakik. Többször fordult az utcánk több tagja a polgármesterhez illetve a vízműhez is, aminek nem lett hathatós eredménye!

Következő utunk a Fejérvízhez vezetett. A szolgáltatást végző társaság sajtóosztályától a következő reményteljes választ kaptuk:

– A sárbogárdi önkormányzat az aknafedlap cseréjét társaságunktól megrendelte. A megrendelés teljesítése folyamatban van, a munka elvégzéséhez a teljes vasbeton fedlap cseréje szükséges, melyet a megbízott kivitelező már kiöntött a telephelyén, száradási idő után megtörténik a cseréje. Az ideiglenes fedlapot addig is helyreállítjuk.