Ahogy arról az Időkép is beszámol alkonyat után valamivel a 8%-os holdsarlót közre fogja a Jupiter és a Vénusz. Ez utóbbi pedig 20-szor fényesebb lesz, mint az égbolt Nap utáni legfényesebb csillaga, a Szíriusz. Az égitestek megfigyeléséhez amennyiben az időjárás is kedvez nem kell majd semmilyen segédeszköz, szabad szemmel is jól látható lesz a hármasuk. Az előrejelzések szerint a legtöbb helyen kedvezően alakul az időjárás a megfigyeléshez, a felhőzet csak északkeleten és a Dunántúlon zavarhatja meg a kémlelést.