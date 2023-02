A ritka genetikai betegség, amely Magyarországon őt érinti egyedüliként, nagyon sok szenvedést és fájdalmat okozott már számára. A külföldön élő sorstársai állapota állítólag sokkal jobb – mondta el az édesanya. Akik követik a fiú sorsát, tudják: születésekor nem sok esélyt adtak az orvosok az életben maradásra. Ehhez képest már nagyon nagy előrelépés történt a műtéteknek, a kezeléseknek, a fejlesztéseknek és a család kitartásának köszönhetően. Ám Koppány így is egészen más, mint egészséges kortársai: fizikálisan is látszik rajta a betegség (például pisilni haspréssel tud, mert nincs a vesszőjében húgycsővezetéke; nem jól hall, mert szinte teljesen zárva vannak a hallójáratai), többször volt halálközeli állapotban, és értelmileg is fogyatékos. Mindezzel együtt nagyon boldog tud lenni, ha nincsen éppen fájdalma. Ám ez ritka, hiszen a növekedéssel és az időnként jelentkező újabb tünetekkel (például az epilepszia, az apnoé) együtt járnak a fájdalmak, és ha ezek jönnek, akkor azt sokszor a kutyája, Buksi segít átvészelni (természetesen a családtagok mellett).

Ez a helyzet, állapot Koppány öccsét is megviseli, egy ideig ő is magántanuló volt, és nagy öröm, hogy most ismét tud iskolába járni.

Szilvia reménykedik abban, hogy nagyobbik gyermeke egyszer önálló lehet. Amikor ugyanis folyamatos a fejlesztés a jógával, a konduktorral, a gyógypedagógussal, akkor látványos a változás Koppány állapotában. Ám az utóbbi időben az anyagiak miatt ismét csökkenteni kellett a foglalkozások számát, aminek a hatása szintén érezhető, csak negatív értelemben…

Ezzel Koppány is tisztában van, tehát felfogja saját helyzetét, és ő is örül minden egyes apró eredménynek. Próbálkozik önállónak lenni, amennyire fájdalmai, rohamai hagyják.

A családnak tehát az jelenti a legnagyobb segítséget – miközben folyamatosan pályáznak fejlesztésre, állapotfenntartásra, amikor tudnak –, ha magánszemélyek vagy cégek támogatják az alapítványt. Ezt a jószándékú, együttérző emberek ezen a számlaszámon tehetik meg: MagNet Bank, 16200247-10015122.

És, Szilviának komoly tervei vannak a jövőre nézve, de erről legközelebb…

További részletek a Koppány Útja Alapítvány oldalán találhatók.