Az Arconic-Alba Fehérvár kosárlabdacsapata, valamint az Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata a PatikaPlus Gyógyszertárakkal közösen idén is meghirdette rajzpályázatát. A kiírás szerint a rajzok három témakörben készülhetnek: kedvenc kosárlabdázóm, kedvenc kézilabdázóm, egészségesen élek.

Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A/4-es méretű rajz-, vagy kartonpapírra. A pályaműveket március 31-ig postai úton az Alba Regia SC Kft. Alba Regia Sportcsarnok, 8000 Székesfehérvár, Gáz utca 19. címre küldve, vagy ugyan itt személyesen leadva lehet benyújtani. Mindkét esetben fontos, hogy a rajzokkal együtt a kitöltött Pályázati adatlap, valamint a GDPR nyilatkozat is megérkezzen a szervezőkhöz. Ezeket dokumentumokat a verseny kiírásánál, az albakosar.hu weboldalon találják meg.

A 6-9 évesek és a 10-14 esztendősök alkotásait az Arconic-Alba Fehérvár NBI-es férfi kosárlabda- és az Alba Fehérvár KC NBI-es női kézilabdacsapat játékosai értékelik majd, az elbírálásra pedig április 17-ig lesz idejük.

Az pályázat első három helyezettjét értékes ajándékokkal díjazzák, hiszen mérkőzésekre szóló családi belépők, és dedikált mezek is szerepelnek a díjak listáján. A PatikaPlusz különdíjasokat is választ majd az ifjú alkotók közül, akiknek munkáját mobiltelefonokkal jutalmazza. A szervezők tájékoztatása szerint a nyertes pályázókat telefonon értesítik majd.