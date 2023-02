Egy család boldogan ünnepelte otthon a legfiatalabb generációhoz tartozó családtag születésnapját. A nyolcéves kislánynak szerették volna a szülők emlékezetessé tenni a nagy napot, és végülis az lett, de nem teljesen így tervezték. A legkisebb, vagyis az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékkal kívánták feltenni a koronát az ünnepi eseményekre, ám a szomszéd ezt máshogy élte meg. Megijedt a kutyája, ezért azonnal átment és szóvá tette, hogy a durrogással zavarják a környék nyugalmát. A férfi nem csak az ünneplő közösséget izgatta fel, hanem a közösségi oldal 2300 tagját is. Bár sok a kutyabarát ember és ennek megfelelően mindenki félti a saját házőrzőjét vagy éppen ölebét, nem állt ki a férfi mellett senki, sőt. Az olyanok, mint a, „A jó isten mentsen meg az ilyen szomszédtól”, vagy a, „jól pofán kelet volna verni azt elzavarni. Mit meg nem engednek maguknak néhányan” hozzászólások voltak a legfinomabbak. Ezeknél sokkal durvább válaszok, kommentek érkeztek, több közöttük éppen azért volt trágár, akár becsmérlő, mert a hanghatás miatt reklamáló ember még a körzeti megbízottat is felkereste az ügyben, bízva abban, hogy majd ott jogorvoslatra, igazságra talál, de hiába.

Kiderült számára is, főleg miután beszélt a helyi rendőrrel, hogy az 1. pirotechnikai osztályba a nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel jár, és amelyet – beleértve az emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejét is – behatárolt területen való használatra szántak. Ilyen például a tortagyertya, a recsegő, a lepke, vagy a durranó-borsó.

Ha a reklamáló kicsit jobban utánanéz, mielőtt cselekszik, akkor egyértelmű lett volna számára az is, hogy még akkor sem mondhatott volna semmit, ha a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékekkel ünnepelt volna a szomszéd, ugyanis ezen eszközök használata is alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel jár. Igaz, az olyanokat, mint a római gyertya, röppentyű, tűzforgó, vezetőpálcás rakéta, szikraszökőkút, vulkán, a szabadban lévő behatárolt területen való használatra szánták. Ezek használatához még felnőttnek sem kell lenni, ugyanis a 2. pirotechnikai osztályba sorolt termékeket 16 év fölötti személyek is megvásárolhatják, 1 kg hatóanyagmennyiségig szabályszerűen tárolhatják és szabadon felhasználhatják a terméken található kezelési útmutatás szerint.

A közösségi oldalon kialakuló vita aztán hamar elült, mert a kutyáját féltő férfi, támogatók híján, hamar alulmaradt a küzdelemben. Még megpróbálta befolyásolni a közvéleményt azzal, hogy bemásolta a kommentek közé az erre vonatkozó önkormányzati rendeletet. Ezzel azonban nem tudta alátámasztani, hogy a saját álláspontja a helyes, ugyanis a zajvédelemről szóló rendelet, ahogy a legtöbb hasonló településeken is, csak a tűzifavágáshoz, kertművelés, építkezés idején bevetett zajkeltő eszközök használatát korlátozza, szabályozza, a tűzijátékot nem.