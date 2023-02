Értem én, hogy a divat diktál, meg hogy aki kimarad, az lemarad. És azt is, hogy új szelek fújnak a divatban. No de akkor is! Néhány hónapja tűnt fel, hogy a tizenéves korosztály farmergatyáin egy kis szakadás tátong. Aztán ahogy múltak a hónapok és egyre hidegebb lett, ezek a lyukak úgy lettek egyre nagyobbak. Itt vannak a mínuszok, s tegnap például az egyik, belvárosban sétáló fiatal térdénél akkora szakadást láttam, hogy a nadrág tulajdonosa majdnem elbotlott a lehajló darabban. Nem igaz, hogy nem fázik a térde! És különben is, ha az itt jobbra látható Fehérváron 800 évvel ezelőtt valaki ilyen ruhában vánszorgott volna végig a városon, tuti, hozzávágtak volna egy fél zsák lisztet, hogy legyen mit ennie. Talán még varrócérnát is kapott volna.