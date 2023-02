- A következő lépés lehetne ennek a bérletnek az összehangolása a helyi bérlettel, természetesen a megfelelő állami kiegészítő finanszírozás mellett. Ez lehetőséget adhatna a helyi buszbérlet árának csökkentésére is - írta Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán. Mint fogalmazott, ez a jövő, legalábbis agglomerációs szinten biztosan.

A nehézség a szereplők közötti koordináció lehet (MÁV, Volán és a helyi szolgáltatást végzők), ami méregdrága vállalás. Viszont nálunk a Volán a helyi szolgáltató is, a finanszírozásra pedig a szolidaritási hozzájárulást is lehetne használni, hiszen itt a helyi érdek mellett megjelenik az agglomerációban élők érdeke is - írta, majd hozzátette a helyi érdekek és az országos közlekedés érdekeinek összeegyeztetése a következő, nagy kihívás.

-Ameddig nincs minden nagyvárosban intermodális csomópont, hozzá nagy P+R parkolók, nincs versenyképes járműpark az ország teljes területén, nincs kerékpárutakból hálózat a településeken, addig a közösségi közlekedés teljes országos összehangolása egy hagymázas álom - foglalta össze a polgármester, milyen infrastruktúra kellene, és miért nem érdemes külföldi példákkal dobálózni. De a kisebb finomhangolások, intézkedések is sokat számítanak a polgármester szerint, melyekkel növelik a hálózat kihasználtságát. Ezekkel is több embert tudnak motiválni a közösségi közlekedés használatára.

Végül fejtegetését így zárta a városvezető: - A rendkívül kedvezményes bérletkategóriák pozitív hatásait a helyi, fehérvári közlekedésben már egy éve érzékeljük, hiszen átlagosan négyszer annyi diákbérlet fogy havonta, mint a digitálisan 280 (papíralapon 340) forintos tanulói bérletek bevezetése előtt. Ez olyan mennyiség, mely képes volt kompenzálni az alacsony ár miatti kiesést és jelentős segítséget nyújtott a diákoknak, szülőknek, egyben képes enyhíteni az "anya és apataxik" okozta forgalmi terhelést.