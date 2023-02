Bizonyára látott már Amerikában játszódó filmeket, ahol hagyományosnak mondható az említett postaládán túl a kerítés nélküli telek is. No, de a postaládára visszatérve úgy tűnik, hogy ez a tengerentúli trend egyre elterjedtebb lett hazánkban is. Az oldalán lévő kis zászló, attól függően, hogy áll vagy fekszik, pedig azt jelzi, hogy van benne levél vagy nincs. Amikor a postások belehelyezték a leveleket, akkor felállítják a zászlót, jelezvén a bentlakóknak, hogy levél érkezett.