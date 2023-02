Bár bíztunk benne, hogy energetikai fejlesztés állhat a háttérben, de sajnos a legrosszabb gyanúnk igazolódott be: – Az elszabadult rezsiköltségek miatt döntöttünk az épület mielőbbi bezárása mellett. Mindez azt is jelenti, hogy a kultúrotthonban zajló valamennyi foglalkozás és szakkör is átmenetileg szünetel – mondta a feol.hu-nak Pap László polgármester, akitől azt is megtudtuk, egészen április 16-ig marad zárva az intézmény. A faluvezető pontos számokkal nem tudott szolgálni a költségekkel kapcsolatban – jelenleg is számolják a pénzügyesek –, de, hogy drasztikusan, az egészen biztos – tette hozzá szomorú hangon.