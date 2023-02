A hagyomány lényege, hogy a korommal együtt szerencsét, szépséget és termékenységet szórnak szét. Olyannyira szétszórták, hogy több házba is bementek, a tyúkokat elverték, bekormozták, a házigazdákat is fekete porral köszöntötték, a bort, a kolbászt, a fánkot, s a pálinkát elfogyasztották, és már mentek is újabb baromfiudvart meglepni. Útközben a kormozó fiatalok megkergettek pár feltűnően tiszta arcú, sikongatva menekülő nézőt, így vidáman telt az idő, míg a degeszre tömött szalmatörök nagy nehezen eljutott egyik házból a másikra, kéményseprő segédje és persze a „hölgyek” társaságában.