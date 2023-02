A közös képviselő még múlt hét pénteken megtette a feljelentést a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, miszerint a homlokzat mindkét oldalát festékkel megrongálták és megközelítőleg 500 ezer forint értékű anyagi kár keletkezett.

Miután értesültünk az esetről lapunk is felvette a kapcsolatot a rendőrséggel, akikhez megkeresésünkkor még nem érkezett meg a feljelentés, amelyről legutóbbi cikkünkben be is számoltunk. Információnk szerint azonban a környékbeliek megkérdőjelezték, hogy a közös képviselő valóban megtette-e a feljelentést, aki, hogy tisztázza a helyzetet, eljuttatta a Feol-nak a feljelentés másolatát, melyben a következő áll:

„A bűncselekmény elkövetésével megvádolni senkit sem tudok, feljelentésemet ismeretlen tettessel szemben kívánom megtenni. Kérem a T. Rendőrkapitányságot, hogy az elkövető felkutatása és felelősségének megállapítása érdekében a nyomozást lefolytatni és a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen”- olvasható a levélben.