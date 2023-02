Molnár Iréntől idén január elején egyik reggel 9.15 órakor saját otthonában szakápoló vette le a vérmintát, amit a párja hűtőtáskában vitt be azonnal a Hunyadi úti rendelőben működő laboratóriumba és azt – az ügyfélkapun elérhető EESZT rendszerének tanúsága szerint – 9.47 órakor adta le. Irén remélte, a vérképe megfelelő lesz és nem lesz akadálya annak, hogy másnap megkapja a soron következő kemoterápiás kezelését.

Értékes időt nyerhetne

Azért választotta a vérvizsgálat ezen módját, hogy ne Budapesten, a Kékgolyó utcai Országos Onkológiai Intézetben kelljen ezt megtennie a kezelés napjának reggelén. Ott ugyanis elmondása szerint mindig nagyon sokan várnak vérvételre, és ahhoz, hogy az elsők között lehessen, kora hajnalban kellene elindulnia Fehérvárról. Ha később ér oda, azt kockáztatja, hogy nem fér bele egy napba a vérkép elkészítése és a kezelés megkezdése, vagyis a következő nap ismét utazhat a fővárosba.

A lelet elkészítése – mondta Molnár Irén – nagyjából két óra, az orvos annak alapján dönti el, megkaphatja-e a beteg a kezelést.

A kezelőorvosnak kellett telefonálnia

Ezért is örült annyira, amikor kiderült, hogy a lépcsőházban, ahol él, lakik egy szakápoló, akinek a segítségével már előző nap megcsináltathatja a vérképet és annak birtokában jelentkezhet az onkológiai intézetben.

– Csakhogy a minta laborban történt átvételétől kezdve 27 órába került a lelet elkészítése. Hiába volt ráírva a beadott papíromra, hogy sürgős laborról van szó, hogy daganatos beteg vagyok. Úgy indultam másnap fel Pestre, hogy nem volt a kezemben a lelet.

Fél tizenegykor kerültem sorra a kezelőorvosomnál, akkor még mindig nem volt meg az eredmény. A doktornő rátelefonált a fehérvári laborra, majd ezt követően durván két óra múlva készült el a lelet – mesélte Molnár Irén, aki végül megkapta a kezelést, de azt mondja, csak az osztályon dolgozók megértésének köszönhette, hogy még aznap fogadták.

Hiába kereste az igazát

Mindezek után panaszt tett a betegjogi képviselőnél, aki azt mondta, ebben a kérdésben nem tud segíteni, azt ajánlotta, keresse meg a labort, amihez kapott egy nevet és egy telefonszámot. Irén azonban hiába telefonált. Napokkal később tudta meg, hogy az a személy, akinek az elérhetőségét megkapta, hónapok óta nem dolgozik már a laborban. Végül Jászberényi Orsolya szakmai igazgatót érte el, aki – Irén állítása szerint – azt mondta, lehetetlen, hogy a labor nem készült el időben az eredménnyel. – Arra pedig, hogy ez így történt, több tanúm is van, akik a nevüket is vállalják, ha kell, köztük a kezelőorvosom az onkológiai intézetben. Tényeket állítok, amiknek utána lehet nézni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Térben is. Leginkább azonban az esett rosszul – és emiatt panaszkodom most a portálon –, hogy a laborvezető anélkül, hogy utánanézett volna a történteknek, esetleg elnézést kér, rögtön kikérte magának még a feltételezést is, hogy ők bármiben is hibáztak, aztán rám csapta a telefont. Soha ilyen nem történt velem, pedig 62 éves vagyok – panaszolta Molnár Irén, aki azt is elmondta, csecsemőmirigy daganata újult ki tavaly, október óta 33 sugárkezelésen van túl, ami után most 48 kemoterápiát írtak elő neki. Havonta három kezelést kap, egy-egy alkalommal három napot tölt a budapesti kórházban.

– Hangsúlyozom, nem szeretnék senkit sem kirúgatni az állásából, de azt hozzátenném: 40 évig dolgoztam postán, ahol rengeteg pénz is megfordult a kezeim között. Ha hibáztam, azért nekem kellett vállalnom a felelősséget – zárta a beszélgetést.

Természetesen megkerestük Jászberényi Orsolya osztályvezető főorvost, a Synlab székesfehérvári laboratóriumának szakmai igazgatóját is, aki nem kívánt az ügyben nyilatkozni.