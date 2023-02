A montázs bal felső képén egy természetes fecskefészek látható, tankönyvbe illő helyen, a födém alatt. Jobbra fent egy házilag is elkészíthető műfészek, melyből egész füzérre valót (balra lent) is felszerelhetünk. Jobbra lent mesterséges molnárfecsketelep. A siker fényes: a madarak belakják a felerősített műfészkeket, de látható, hogy ezek közé még saját otthonokat is építenek

Fotós: Orbán Zoltán / MME