A gyors festékek, matricák és készen vásárolható húsvéti tojások világában igazán értékesnek számít a saját készítésű, sőt mi több, hagyományos eljárásokkal készített tojás. Hamarosan itt a húsvét, ám még van idő arra, hogy ha ilyen hímes tojásokkal szeretnénk megörvendeztetni a várva várt locsolókat, akkor megtanuljuk és magunk készítsük el őket az ünnepnapra. Már önmagában az alkotás is öröm, éppen ezért erre bíztatja a Fehérvári Kézművesek Egyesülete is a hagyományos húsvéti ünnepek csodaszép dekorációjára vágyókat: „Tojásdíszítés – tojásfestés” címmel szakmai napra várják az érdeklődőket az alkotóházukban, a palotavárosi skanzenben. Március 4-én, szombaton 10 és16 óra között lesznek előadások és gyakorlati foglalkozások. Érkezik Mosonyi Éva népi iparművész, tojásíró, a Tojásdíszítők Egyesületének elnöke, aki a hímes tojás küldetéséről mesél. Majd pedig következhet a gyakorlati munka: mintákat rajzolhatnak és háromféle tojást is készíthetnek az ügyesek. Megtanulhatják a piros tojás és jelképrendszerének elkészítését, a piros tojás fehérre maratását, illetve a festetlen tojás maratását is. A szakmai napra február 28-ig lehete jelentkezni az egyesüelt honlapján (fehervarikezmuvesek.hu).