A játékmester a kifinomult humoráról jól ismert Éger László volt, aki ezúttal a műsorvezetői képességeit csillogtatta meg, ami már önmagában élményszámba ment. Ehhez adjanak még hozzá 22 csapatot és az őket lelkes tapssal buzdító „szurkolókat", akik már-már futballhangulatot teremtettek a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban.

Éger László a játékmester szerepében.

Fotós: Hornok Róbert

– Alig egy hónappal Berecz András, Kossuth-díjas előadóművész humorestje után egy újabb, a rekeszizmokat is megmozgató rendezvényen vagyunk túl – nyilatkozta a feol.hu-nak a MartonKult igazgatója Bocsi Andrea és Godó Mónika programszervező.

– Érdről és Tordasról is érkeztek résztvevők, de a társaságok nagy része helyi illetőségű volt. Nagy öröm, hogy a fiatal felnőttektől egészen a szépkorúakig, valamennyi korosztály képviseltette magát. A regisztrált 22 csapat 8 fordulóban és különböző témakörökben – irodalom, történelem, képzőművészet, zene, mindennapjaink – mérte össze tudását. De volt olyan forduló, amely kifejezetten martonvásári kérdéseket tartalmazott. Igyekeztünk olyan kvízt összeállítani, ami a hangulatot is fokozza, ugyanakkor tanulni is lehetett ezekből, hiszen minden kör után a megfejtésekre is fény derült. Jó volt látni a sok mosolygós arcot a teremben. Nem kérdés, hamarosan újabb kvízestet hirdetünk – mondták lelkesen a szervezők.

A „Nem lehetetlen küldetés" névre keresztelt vetélkedő győztese a MartonGizda csapata.

Fotós: Hornok Róbert

A „Nem lehetetlen küldetés" névre keresztelt vetélkedő győztese a MartonGizda csapata lett, nyereményük egy vacsorautalvány a Macska Panzió és a MartonKult jóvoltából. A második helyen a AgyaSOKK csapata végzett, melynek tagjai martonvásári ajándékokkal gazdagodtak. A dobogó képzeletbeli harmadik fokát SKÍZ csapata foglalta el, akik különleges borokat vihettek haza.