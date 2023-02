Az első lépések

A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtárnak pályázati úton nyílt lehetősége, az akkor kicsit elburjánzott, öreg tujákkal benőtt kertet „újra ültetni”. Jól átgondolt terv alapján választották ki az új növényeket. Elképzelésük szerint, alkalmasnak kellett lenniük egy madárbarát kert kialakításához. Választásuk a vadszőlőre, kányabangitára, tűztövisre, feketefenyőre, somra, berberiszre, díszalmára, gömbkőrisre esett, mivel ezek mind kiváló búvóhelyet kínálnak a madaraknak a fészekrakáshoz, költéshez, a fiókák felneveléséhez, de remek éléskamra is számukra. A természetes élőhelyeket leginkább felidéző növényzet telepítése és megőrzése, etetők, itatók, fészekodúk kihelyezése számtalan lehetőséget adott nekik is. A madárbarát kert nemcsak hasznos, de az idelátogatók számára is kínál rengeteg élményt. A madarak és fák napjáról az előző években is megemlékeztek, de ezt követően sokkal látványosabbá és élménydúsabbá lehetett varázsolni a könyvtári foglalkozásokat.

Játékos természetfigyelés a kicsiknek

– Bevontuk a gyerekeket már a növények elültetésébe is, később jöttek „látogatni” az általuk ültetett bokrot, fácskát. A madárbarát kert program fő üzenete, hogy egész évben segítsük a körülöttünk élő állatokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ajánlásait követve egy foglalkozás-sorozatot építettünk fel: tavaszi teendők, téli madárvédelem, itatók, porfürdők kialakítása, madáretetők készítése és kihelyezése stb. Ezekkel a játékos, természetközeli foglalkozásokkal törekszünk a környezettudatos szemlélet kialakítására, igyekszünk a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozni – mesélte Kuntnerné Németh Ágnes az könyvtár vezetője.

A virágok vonzzák a dolgos méheket

Fotós: Hajdú Marianna / FMH

Az egyik hozta a másikat

A kerti madarak megfigyelése, a kert gondozása során egyik ötlet jött a másik után, amiket igyekeztek mindig megosztani a könyvtár közösségi oldalán, szinte mindig sikert aratva. Ilyen például a „gólyamegfigyelő-állomás”, a mi kertünk tudósítása, Auguszta és Emánuel, az általuk elkeresztelt gólyapár márciusi érkezése a szomszéd épület kéményére, a fészek felújítása, költés, a kis gólyák első megjelenése, majd a kirepülés. De ilyen a „méhlegelőn” megjelenő bogarak beazonosítása, fotózása is és a „búzavirág-nap”, amikor a kertben kikelt búzavirágokkal megajándékozzák az olvasókat.

– 2022-ben, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által elismerve, hivatalosan is madárbarát kert lettünk! Erre nagyon büszkék vagyunk! Idén egy darázs-garázs vagy más néven, méhecske hotel került a kertbe - tette hozzá.

A növények kiválasztásánál a fő szempont a rovar és madárbarát környezet kialakítása volt

Fotós: Hajdú Marianna /FMH

De mi is az a méhecske hotel?

Ezek, a magányosan élő méhek és darazsak általunk készített mesterséges bölcsői, amiben szaporodni tudnak. A méhecske hotel alapja, szerkezete lehet minden 2–10 mm átmérőjű, legalább néhány cm hosszúságú, cső alakú anyag, tárgy – nád-, óriás olasznád- és bambusznádszál-darabok, egyes régi tégla típusok – illetve bármely olyan anyag, ami lehet építési gerenda maradéka, de tűzifa kugli is, amibe ilyen lyukak fúrhatók. A méhecske hotelek lakói többnyire a bundás testű méhek. A telet követően, ők a legkorábban aktívvá váló rovarok egyike. Az első példányok akár már a február végi enyhe, napsütéses napokon is kirepülnek virágokat és lakóbölcsőket keresni. Ezért a méhecske hoteleket érdemes március elején kihelyezni. Ezt követően a hotelek forgalma április-májusban a legnagyobb, júniustól már jelentősen alábbhagy, de a nyár második felében is lehet számítani vendégekre.

Télen sem maradnak a madarak eleség nélkül. A kihelyezett etetők sosem üresek

Fotós: Hajdú Marianna / FMH

Ezt a munkát alapvetően nem a házi méhek, hanem Európában is mintegy kétezer más faj látja el. – Bár ez nem verseny, de számunkra a magányos darazsak talán még fontosabbak, mivel a felnőtt egyedek nektárfogyasztók és így beporzók is. A lárvák számára viszont megbénított rovarokat, hernyókat, pókokat halmoznak fel - azaz a ma népszerű marketing megközelítés szerint "kettő az egyben" szolgáltatást nyújtanak nekünk.

Félni nem kell tőlük, mert a támadékony és fájdalmas szúrású, családokban élő darazsak és a házi méhek nem tudnak beköltözni ezekbe a szűk járatokba, mert itt egyszerűen nincs hely a lépek megépítésére, a méhecske hotel ezeket nem vonzza oda.