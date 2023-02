Ennek utánajárva megkerestük az illetékes szolgáltatót a Depóniát, akik tájékoztatást adtak a szabályos elhelyezés menetéről.

Mindenek előtt fontos tudni, hogy veszélyes vagy nem veszélyes hulladékként tartják számon az adott elektronikai eszközt. Székesfehérváron csak a Palotai Úti Hulladékudvar az, ahol minkét kategóriába tartozót átveszik. Ezt pedig kimondottan székesfehérvári lakcímmel rendelkező lakosok vehetik igénybe. A hulladékudvar nem veszélyes hulladékként befogad olyan háztartási gépeket, mint például a mosógép, gáztűzhely, porszívó vagy a rádió. Míg veszélyes elektronikai hulladékként tévét, monitort vagy hűtőt. A hulladékudvar egész évben nyitva van és annak nyitvatartási idejében adhatók le a már fent említett eszközök.

A Palotai Úti Hulladékudvaron túl üzemel még a Csala-pénzverővölgyi, a csákvári és a pilisvörösvári hulladékudvar is. Ezekre a helyekre is csak érvényes, az adott településen való lakhatási igazoló lakcímkártya bemutatását követően adható le a hulladék, valamint az ingatlanra szóló NHKV Zrt. által kiállított számlát vagy szerződést is be kell mutatni. A Csala-pénzverővölgyi telepen, ami az elektronikai hulladékokat illeti csak tévét, monitort vagy hűtőt vesznek át, háztartási gépeket nem. Ugyan ez igaz a csákvári és a pilisvörösvári udvarra is.

Azokon a településeken, ahol nincsenek hulladékudvarok a Depónia minden évben előre meghirdetett időpontokban lehetőséget biztosít arra, hogy a lakosság díjmentesen leadhassa az elektromos és elektronikai hulladékokat. Ezen hulladékgyűjtési akciójuk célja, hogy a begyűjtést követően ellenőrzött körülmények között kerüljenek újrahasznosíthatásra, ártalmatlanításra.

Fontos még kitérni arra is, hogy a tudatos és felelősségteljes hulladékkezelés hozzájárulhat ahhoz is, hogy lecsökkentsük, illetve idővel teljesen felszámoljuk az illegális szemétlerakó helyeket, amik nemcsak, hogy környezetszennyezőek, de roppant veszélyesek is.