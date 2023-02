Bizony ők is hajlamosak a megfázásra és megbetegedésre, ha nem fordítunk kellő figyelmet rájuk. Az Orpheus Állatvédő Egyesület nemrég készített egy összefoglalót, melyben kitérnek a legfontosabb tudnivalókra és azokra a megosztó témákra, mint a fűtött kutyaház, a kutyaruha vagy a kutyacipő. Akárcsak az emberek esetében, úgy a kutyákra is igaz, hogy az egészség megőrzése a szervezet belsejéből kezdődik, azaz a megfelelő vitaminokban és energiában dús tápláléknál. Ha ez biztosított akkor kell foglalkozni az olyan külső tényezőkkel, mint a megfelelő alvóhely vagy épp a ruháztatás.

Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője szerint a kint tartott ebek esetében az egyik legfontosabb, főleg ilyen szélsőséges időjárásban, hogy az állatnak legyen egy szélvédett helye. Figyeljünk az ivóvizes tálkáikra és ne hagyjuk, hogy befagyjon a víz. Célszerű langyos vízzel többször újratölteni a nap folyamán. Az egyesület vezetője továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy a hideg idő, nincs hatással a kutyák mozgásigényére, ugyan annyira van kedvük a játékhoz vagy épp a sétához, mint napos időben.

Ami a tisztálkodást illeti, nem árt a kutyáknak, de ez alól kivétel a kint teleltetett házi kedvenc, hiszen, ha ilyenkor megfürdeti őket gazdájuk, akkor a természetes zsíros védőréteget is lemosná a szennyeződések mellett, ami igencsak lecsökkenti az állat természetes szigetelő rétegét. Ezen túl a kint tartott kutya esetében a hőszigetelt kutyaház is éppoly fontos lehet, mint az, hogy ne fürdessük őket télen. Nem kell hatalmas, fűtött kutyaházra gondolni. Elég, ha valamivel nagyobb, mint az állat és bent tartja azt a természetes hőt, amit az eb saját maga generál. Célszerű, hogy fából legyen és néhány centis lábakon álljon a talajtól. Továbbá javasolt leteríteni benne rongyot, szőnyeget.



De mi a helyzet azokkal a négylábúakkal, akik a benti komfortot élvezhetik és csak szükség vagy séta esetén viszik le őket a szabadba?

Talán divathóbortnak hangozhat a kutyacipő és ruha, azonban annál hasznosabb. Előbbi főleg akkor, ha olyan helyen sétáltatják a kutyát, amit telente sóznak a jegesedés ellen. Ilyen esetben kimondottan megvédi az állat lábát attól, hogy kimarja a só. A ruháztatásra áttérve pedig a lakásban tartott kutyákat feltehetően rendszeresen fürdetik, így az állat elveszti a már fent említett szigetelő réteget, amit valamilyen módon muszáj helyettesíteni, ha a szabadba huzamosabb ideig tartózkodnak gazdájával, erre pedig a legjobb opció a ruha.