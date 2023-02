A rendszeresen gépjárművet használók közül többen is jelezték: úgy tapasztalják, a városban nem igazán működik a "zöldhullám", azaz sok esetben egy-egy közlekedési lámpa pirosra váltása megakadályozza a folyamatos haladást. Cser-Palkovics András válaszában megírta, minden napszakban a nagyobb forgalmú irány van összehangolva a többi irány rovására a városi hálózaton. "Azt tudni kell, hogy ha valaki egy összehangolt rendszer közbenső csomópontjában kapcsolódik be, akkor egy vagy kettő periódust ki kell várnia, hogy a hangolt járműfolyamba kerüljön. Van olyan jelző is, ami egy perióduson belül kétszer ad zöld jelzést az egyenes iránynak – ilyen például a György Oszkár téri gyalogos-átkelőhely –, de csak az egyik zöld van a pláza csomópont és a Schwäbisch között hangolt rendszerben. Konkrét hely és időpont alapján tudjuk megvizsgálni, hogy van-e szinkronizációs probléma" – hangsúlyozta a városvezető.

Végül érkezett is konkrét helyszín: a közelmúltban megtapasztalt nagy szélvihar miatt javításra szorult a Budai út–Kadocsa úti kereszteződésnél lévő jelzőlámpa. Azóta a Budai úton a város felé nincsen zöldhullám, az összes lámpa befelé megfogja a forgalmat, pirosra vált – írta meg az egyik kommentelő. Kiderült, ez nem tudatos döntés, így a városgondnokság jelezni fogja a problémát a Magyar Közútnak, akik a szóban forgó kereszteződést kezelik.

Hogyan halad és hol tart a 81-es út fejlesztése? – érdeklődött más a polgármesternél. A városvezető megírta: "Halad előre az útépítés előkészítő munkája. Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány és kijelölték a nyomvonalat is. Jelenleg a környezetvédelmi hatástanulmányt készítik. Az M81-es út koncesszióban fog elkészülni, mert annak a fejlesztési csomagnak lett a része. Dolgozunk rajta Törő Gábor képviselő úrral. Nagy szükség van erre a fejlesztésre." Majd egy másik kérdésre adott válaszból az is kiderült, a 81-es négysávosítása (M81 építése) projektben szerepel az Úrhidai felüljárót és az elkerülőt érintő lehajtó kivitelezése.

– A Seregélyesi–Sárkeresztúri átkötő út kapcsán kérdezném, mi várható a Seregélyesi úton lévő körforgalommal és az oda vezető úttal kapcsolatban? Már most is hatalmas sorok alakulnak ki a Seregélyesi úti körforgalom előtt 5-600 méteren, de van, hogy még hosszabban állnak az autók két sorban. Lassan elérjük ott is a szárazréti körforgalmas állapotokat. Ezzel kapcsolatban milyen tervek vannak? Hozzáteszem, a műszakváltásokkor, illetve egy-egy szállítmány miatt az Alba Ipari Zónába való be- vagy lehajtás, kisorolás sem egyszerű, ott állunk a kétsávos városból kifelé vezető úton. Azt hiszem, átgondolandó, hogy sokunknál marad majd a M7-esen való közlekedés – vetette fel egy hozzászóló.

– Nem városi útról van szó, közút – szögezte le válaszában a polgármester. Hozzátéve: – Szerintem azonban jelentős segítséget jelent majd, hogy a Budai út irányába is lesz összeköttetése az Alba Ipari Zónának. Ez csökkenti majd a Seregélyesi út forgalmát, főleg műszakváltások idején. Ez is megépül a multicsarnok beruházása keretében. Ez lehetőséget ad majd a közösségi közlekedés fejlesztésére is. A déli összekötő út átadásával amúgy a forgalom is átrendeződik majd. Mind a Mártírok–Seregélyesi, mind a Köles utca körforgalomban változni a fog a csomóponti ágakon a forgalom aránya. Hosszabb távon természetesen biztosan szükség lesz a körforgalom kapacitásának növelésére, de jelenleg fontosabb az „Auchan”-körforgalom, és negyedik autópályacsomópont megépítése.

Nem mellesleg az Alba Ipari Zóna környékén kerékpáros fejlesztések is várhatók.

– Az Alba Ipari Zóna úthálózatához kapcsolódóan épülnek az Alba Aréna körül az utak, amelyek mindegyikén épülni fog a kerékpárosok számára is felület. A rendszer a Budapest–Balaton-kerékpárúthoz fog csatlakozni. Az Alba Ipari Zóna Kft. fejleszti, és fejlesztette a teljes iparterület úthálózatát, ott nem készültek kerékpáros létesítmények, de a kisebb utcákban ez nem is indokolt – írta meg Cser-Palkovics András.