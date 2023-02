Rosta László, egy, a Velence Korzótól független, de helyi eseményeket is szervező vállalkozás vezetője felhívást tett közzé a velenceiek körében: azt mondja, szívesen látna velencei – gasztronómiai és kézműves - kiállítókat is a rendezvényeiken. Merthogy eddig inkább az ország más tájáról érkeztek standjaikkal az árusok a velencei-tavi fesztiváljaikra, ám azt egyértelműen lehet tudni: van helyben is bőven kézműves és gasztrovállalkozás. A felhívást intéző azt álmodta meg, hogy a Velence Korzóra hozna egy állandó területet a tó partján a nyári hétvégékre, rendezvényekre.