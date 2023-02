Az elmúlt időszakban a helyére került az Alba Aréna fém tartószerkezete, így már látható, milyen lesz az épület sziluettje, tömege, de közben már a belsőépítészeti látványtervek is elkészültek. Cser-Palkovics András polgármester információja szerint eddig sikerült ez előre tervezett ütemben haladni, azaz az építkezés időarányosan jól tart. Mint Fehérvár polgármestere a feolnak elmondta, hamarosan elkezdik a tetőt is felhúzni, ami várhatóan áprilisban be is fedi az épületet, helyére kerül a külső borítás is. így aztán a belső burkolási munkák is felgyorsulhatnak. Az épület átadási határideje ez év vége.

A mostani energiaárak esetén különösen fontos kérdés, mennyire lesz energiatakarékos az épület. Mint megtudtuk, a gázt eleve nem vezetik be az épületbe, hanem elsősorban hőszivattyúk gondoskodnak majd a megfelelő benti hőmérsékletről. Ezek működtetéshez áram szükséges, de mivel az épület alsó szintje és a pálya is a föld szintje alatt, bemélyítve kap helyet, ez jelentősen csökkenti a hűtés, illetve a fűtés költségeit, összességében tehát jóval energiatakarékosabb lesz, mint egy hasonló méretű, de nem korszerű technológiával megvalósult épület.