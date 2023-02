Itt segíteni kell

Ahogy arról annakidején mi is beszámoltunk, Keresztyén Helga kért segítséget a Jenőn élő, bajba jutott Kiss Lászlónak. Az eltelt idő alatt számos ember adta jó hozzáállását és igyekezett az idős ember segítségére. Mivel egyértelműen sürgősen otthonra volt szüksége Laci bácsinak és a tél is a nyakunkon járt.

Felismerve a helyzetet, a martonvásári telephellyel rendelkező LSH Készházak saját honlapján hívta fel a figyelmet a bajba jutott nyugdíjas ember helyzetére és indított gyűjtés számára. Fejükbe vették, hogy Laci bácsinak a tél beállta előtt, felépítenek egy új otthont. Ennek az elkészítéséhez indult a gyűjtés és a szervezés.



Haladnak, még ha lassan is

A ház sajnos nem készült el a hideg hetek megérkezése előtt, de a kezdeményezést komoly összefogás követte. Bakos Dánielt kérdeztük, hol tartanak az építkezésben? Mint kiderült, 364.500 forint adományt sikerült összegyűjteni, ezen felül 500 ezer forintnyi felajánlás érkezett, ami jelenleg még a felajánlónál van. Ez az összeg elegendő lesz arra, hogy a leendő ház pontalapjainak hiányzó alapanyagait, a vázszerkezetéhez és fedéséhez hiányzó alapanyagokat fedezze.



“A” terv, “B” terv

A cég a terveket elkészítette, az anyagkiírás is kész, már csak meg kell rendeljük és szervezzük az építést. Viszont egy akadállyal találták szembe magukat. Az “A” terv szerint: csak egy fa vázszerkezet lesz, innentől lehetne tovább kampányolni további adományokért, hogy bezárják kívülről és belülről, szigeteljék és továbbá lehessen dolgozni. Ez alapanyagban még körülbelül másfél-két millió forintot ölel fel, szűken számolva. A “B” tervet nézve az elmúlt év végén a cég elkezdett konténerekkel foglalkozni, talán ez lesz a megoldás Laci bácsi problémájára.



Megy a matek

A jelenlegi felajánláshoz még hiányzik 500.000 forint, hogy önköltségnél és telephelyi átvételnél legyenek, tehát szállítással körülbelül 700.000 forint, – és ha ezzel még nem is azonnali, hosszútávú lakhatást tudnának biztosítani, – mert tovább kellene szigetelni, mivel az alap szigetelés nem egy BB otthon – viszont kezdésnek sokkal jobb, mint a mostani lakhelye Laci bácsinak – de azonnal költözhető lehetne, továbbá az átalakításoknak azonnal neki lehetne állni.



Jól kell dönteni

A dilemma: építsék meg az "A" forgatókönyv szerint a leendő épület vázát és próbáljanak meg utána további segítséget szerezni, vagy induljanak meg a "B" vonalon? A hiányzó összeget sajnos hosszú távon nem tudják nélkülözni. Az volt az elképzelés, hogy a hiányzó összeget megfinanszíroznák, leteszik az irodakonténert és tovább folytatják a gyűjtést, ami mellett a kapott anyagokból beépítenek mindent, amit lehet. A befolyt támogatás 50 százalékából a megfinanszírozott 700.000 forintot töltenék vissza, a másik 50 százalékot pedig a további munkálatokra fordítják.



Jöhet a szállítás

Végül a “B” terv lett a befutó. Bakos Dánieltől megtudtuk, a konténer épp a pénteki napon állt össze a telephelyükön. A pontalapot a gyűjtést kezdeményező Keresztyén Helga segítségével elvileg a hét végén elkészítették. Amint megjön tőlük a zöld jelzés, úgy a nagyobb összeget felajánlót is tájékoztatják és elkezdik megszervezni a szállítást, ami várhatóan, pár munkanapot vesz majd igénybe.

A telepítést követően is tovább szeretnék segíteni a kivitelezést, hogy a felajánlott anyagot a legjobban be tudják építeni és a gyűjtést is folytatni tudják.