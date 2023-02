„A székesfehérvári kisgyermekek jellemzően csökkenő száma, a nem önkormányzati fenntartású intézmények által biztosított férőhelyek számának folyamatos növekedése, továbbá a környező településeken bővülő kapacitás negatívan hat az önkormányzati intézmények kihasználtságára” – ezzel is indokolta a döntést a közgyűlési javaslat, melyet végül elfogadott a város képviselőtestülete. Ez alapján a jelenleg 8 csoporttal működő, 92 gyermeket ellátó bölcsődét egyre kisebb gyermekszámmal működtetik majd, s végül 2025. augusztus 31. napjával meg is szüntetik. Az előterjesztés szerint az ide járó gyermekek nagy része 2023. szeptember 1. napjától óvodába megy, és kb. 20 %-a továbbra is igénybe veszi a bölcsődei ellátást. 2023. szeptember 1. napjával a Százszorszép Bölcsőde tagintézményévé válik ez a bölcsi, és a következő nevelési években fokozatosan csökkenő csoportszámmal – 2023. szeptember 1. napjával 4 csoportban, majd 2024. szeptember 1. napjától 2 csoportban – működik, majd 2025. augusztus 31. napjával mint tagintézmény is megszűnik. Mindeközben Maroshegyen idén szeptemberben megnyílik az új bölcsőde 56 férőhellyel, illetve a tervek szerint Feketehegy-Szárazréten is épül egy egyházi fenntartású új bölcsőde. A városi fenntartású bölcsődékben jelenleg egyébként 452 férőhely van, de csak 401 gyerek jár a bölcsikbe, sok tehát az üres hely.

A feol kérdésére, miszerint gondolkodik-e már az önkormányzat azon, hogy miként lehetne majd hasznosítani 2025 után a Szeder bölcsőde épületét, Cser-Palkovics András polgármester elmondta, mindenképpen közfeladatot, közfunkciót szeretnének bevinni az épületbe. Nem bontják tehát le, és nem lesz a helyén lakópark sem. Ötletként felmerült egy bentlakásos idősotthon létrehozása, hiszen az épület nagy belső terekkel és sok kiszolgáló helyiséggel rendelkezik, ami alkalmassá teheti az ilyen szociális szolgáltatásra. Bizonyos felmérések ezügyben elkezdődtek, de ez még csak egy ötlet, arról sincs döntés, hogy ezt városi, esetleg egyházi vagy magán fenntartásban működtetnék. Ha emelt szintű idősek otthonaként üzemeltetné a város, akkor az így befolyó plusz bevételeket a többi, városi fenntartású idősotthon fejlesztésére is lehetne fordítani. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, még a funkció ügyében sem született semmilyen döntés.