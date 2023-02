A Momentum elnökének, Gelencsér Ferencnek határozott véleménye van a jelölés folyamatával és a jelölt személyével kapcsolatban is, amit nem is rejtett véka alá lapunk megkeresésére. Hangsúlyozta, tisztában vannak vele, hogy ez a DK mandátuma és a párt belügyének tűnhet, azonban véleménye szerint az összefogás jogilag még él – az LMP társelnökének, Ungár Péternek állítása ellenére is, aki azt mondta „Az összefogás halott"–, azaz a Momentum és a másik öt párt is a következő országgyűlési választásokat megelőző jelölt- és listaállításig közös jelölő-szervezetnek számítanak. Ebből adódóan a párt elnöke szerint, a jelölő szervezeteknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy ha mandátumcsere történik.

– Kordás László képviselő tragikus hirtelenséggel elhunyt és pótolni kell az ő mandátumát és a Momentum nem is vitatja el, hogy ez a DK mandátuma. Nem arról van szó, hogy egy ellenzéki cicaharc alakulna ki a parlamenti hely körül. Egész egyszerűen meglepődtünk azon, hogy nem a listán soron következő, szintén DK-s Manhalter Dávidot választották, akivel szemben egyébként nincsen kifogásunk, hanem a bírósági döntés értelmében is offshore érdekeltségbe keveredett Ráczné Földi Juditot. Azt gondolom, hogy ilyen ember nem méltó arra, hogy az országgyűlésben üljön és képviselje a magyarokat. Nem beszélve arról, hogy ez az offshore-ügy a Momentum alapvető értékeivel szembe megy, és merem feltételezni, hogy a Demokratikus Koalíció értékeivel is, így a Momentum mint jelölőszervezet határozottan nem támogatja, hogy a Demokratikus Koalíció politikusa felvehesse a mandátumot, sőt, minden jogi eszközt meg fogunk tenni azért, hogy ez ne történhessen meg. Holnap ez el fog dőlni, amikor a Nemzeti Választási Bizottság összeül – nyilatkozta a feol.hu-nak Gelencsér Ferenc, aki emlékeztetett arra is, hogy pártja már az előválasztáson sem támogatta a fehérvári képviselőt.

Rédei Norbert, a Momentum fehérvári önkormányzati képviselője portálunk megkeresésére elmondta, hogy helyben együtt tudtak dolgozni Ráczné Földi Judittal, ettől függetlenül pártjának álláspontja világos, miszerint a képviselő asszonynak el kell számolnia a nyilvánosság felé az ügyével kapcsolatban, ami eleddig elmaradt.

Az országos sajtót szemlézve pedig kiderül az is, hogy nem a Momentum az egyetlen ellenzéki párt, aki kifogásolja a fehérvári politikus jelölését. Mint írják: „Nem támogatják, erkölcsileg kifogásolhatónak gondolják, vagy „nem foglalkoznak baloldali ügyekkel”. Az MSZP, Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció elnökének korábbi pártja például a telex.hu megkeresésére röviden, tömören ennyit közölt: „Ez a DK felelőssége, mi nem hoztunk volna ilyen döntést, ezzel Gyurcsány Ferencnek kell elszámolnia.” Bauer Tamás, korábbi DK-s politikus a ma megjelent Mandiner cikkben pedig így fogalmaz a kialakult helyzetről: „Amikor a Momentum és Hadházy Ákos azt mondja, hogy ne Juci legyen a sajnálatosan megüresedett helyre képviselő, azt mondják, amit a baloldali választók többsége is mondott, amikor nem rá szavazott az előválasztáson. A konfliktust – mely a Fidesszel szemben állók összessége szempontjából káros – csak Juci oldhatja fel, ha megköszöni a DK elnökségének bizalmát, de visszalép a jelöléstől."

Cikkünk megjelenéséig többször próbáltuk elérni Ráczné Földi Juditot, hogy megkérdezzük a többi ellenzéki párt kijelentéséről, illetve, hogy tervez-e visszalépni a jelöléstől, de sajnos nem értük el.