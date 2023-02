Megálmodták Móron, hogy a most használaton kívüli vasúti pályából kerékpárút lesz, mely összeköti a Bodajk és a Csókakő felé vezető kerékpárutakat. A Kincsestáj kerékpárút fejlesztése projektnek eredetileg tavaly ősszel lett volna az átadása, ám hiába voltak készen időben az engedélyezési és kiviteli tervek és hiába adták meg rá építési engedélyt, mégsem valósult meg a beruházás. Az ok elsősorban technikai, kell hozzá egy kormányrendelet is, ám ha megtörténik az adott terület vasút használati módból való kivonása, akkor elindulhat a kivitelezés, melynek várható zárónapja ez év utolsó napja.

További részletek február 15-én, szerdán derülnek ki, a délután egy órakor kezdődő képviselő-testületi ülésen, melynek témája a kerékpárúton jövőjén túl a nagyváros idei költségvetése lesz.