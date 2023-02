Korábban portálunkon is több ízben foglalkoztunk az EpiPen kérdésével, annak szükségességével és fontosságával. Legutóbb néhány hete számoltunk be arról a székesfehérvári esetről, ahol az injekció, a pedagógusok rátermettségének és tettrekészségének köszönhetően megmentette egy iskolás lány életét.

Egy évvel ezelőtt a dunaújvárosi városvezetés is elkötelezte magát amellett, hogy valamennyi oktatási és nevelési intézményben folyamatosan rendelkezésre álljon az ellenszer. Sajnos azonban ezen injekciók szavatossági ideje rendkívül rövid, így folyamatosan cserélni kell. Mivel szerencsére Dunaújváros intézményeiben nem volt szükség az EpiPen felhasználására, így most esedékessé vált azok frissítése, cseréje. A városvezetés tagjai valamennyi intézménybe személyesen viszik el az ampullákat, hogy ha esetleg szükség lenne rá, mindenhol kéznél legyen.