A megmenthető fákat megmetszik, koronájukat átalakítják – így hosszabbítják meg az életüket a Palotai úti Kálvárián a Városgondnokság szakemberei. A hasonló állagmegóvási munkálatok legjobb ideje a téli időszak, ezért most végzik ezeket a feladatokat. A legtöbb fa a sétányon jó állapotban van, még az öregebb, 60-70 éves, egyméteres átmérőjű példányok java része is. Van azonban köztük három, amelyeket ki kell vágni. Pótlásukról a Városgondnokság gondoskodik, figyelembe véve a közművek elhelyezkedését is.