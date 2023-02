Mint írta, a pénteki közgyűlés már ki is írja a közbeszerzési eljárást az iskola átfogó felújítására. A tervek között egyedül a nyílászárók cseréje nem szerepel, de csak azért, mert az már korábban megtörtént. Mit érint akkor a felújítás? Az elektromos hálózat, a vakolatok, a tető, a szigetelés és a gépészet is megújulhat.

A projekt keretében ráadásul - írja bejegyzésében a városvezető - az egykori Ybl Miklós Általános Iskola épülete is megmenekül, amit a jövőben ugyancsak a Kodolányi gimi használ majd. A felújítás Cser-Palkovics reményei szerint néhány hónapon belül el is kezdődhet.

Mint ismeretes, jelenleg a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium teljes körű felújítása zajlik: az iskola tornatermi részét jelenleg is kordonok vesznek körül, hiszen itt kezdődött el a munka. Ahogy megírtuk: mintegy két és félmilliárd forintból kívül és belül is (blokkonként) megújul majd ez az iskola is, a tanítással párhuzamosan.