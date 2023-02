Érdekes, hogy irányítószámokat először az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaságban vezettek be 1932 decemberében. Németországban 1941-ben, Argentínában 1958-ban, az Egyesült Királyságban 1959-ben, az Amerikai Egyesült Államokban 1963-ban, és Svájcban 1964-ben vezették be. Magyarországon a négyjegyű irányítószámokat 50 évvel ezelőtt, pontosabban 1973. január 1-jén vezették be, amely nagyban segíti a postai küldemények rendeltetési helyének csoportosítását.

A főváros az 1-es számot kapta, a 2-es Budapest környékét jelöli, majd az óramutató járásával megegyező sorrendben kerültek kiosztásra a további számjegyek. Székesfehérvár a Balaton környéki 8-as körzetbe tartozik, de ez nem minden Fejér megyei településre igaz. Velence például már a Budapest környékét jelölő 2-es irányító körzet számát kapta.

Az irányítószám bevezetését követően időbe tellett, mire mindenki hozzászokott: a postai küldemények címzésének elengedhetetlen adatává vált.

Megtaláltuk az 1973-as reklámfilmet, amit az irányítószámok bevezetését követően készített a Magyar Posta: