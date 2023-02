Minden német szó egy krajczár

Manapság, amikor egyre több angol szót használunk – pedig lenne egyébként magyar megfelelője is –, felettébb érdekes ez a kis hír, ami 1883-ban jelent meg a Fehérvári Híradóban: „A lepsényi vasúti állomás derék főnöke, Pusztai nemrég kihirdette az odavaló kereskedők és nagybirtokosok előtt, hogy aki irodájában németül beszél, minden német szóért egy krajczár bírságot fizet jótékony czélra. Ez az intézkedés azért jogosult, mert azon a vidéken majd mindenki tud magyarul és csak rossz szokásból élnek a német szóval. A bírságolásból rövid idő alatt 20 forint gyűlt össze, mely összeg elküldetett a győri árvízkárosultaknak.”

Hétvégi szórakozóhely Kincsesbányán

„Szombaton este 8 órai kezdettel, disznótoros vacsorával egybekötött sportbállal adják át rendeltetésének a kincsesbányai önkiszolgáló étteremben létesített hétvégi zenés szórakozóhelyet” - adta hírül az újság 1963-ban. A harmadosztályú árakkal dolgozó étteremben minden hétvégi délután kiszolgálásos rendszerrel kaphatott a vendég vacsorát, italt, s természetesen táncolhatott is a fiatalság. „Nem csak egyszerűen szórakozóhelyet szeretnénk átadni ezzel az egységgel, de lehetőséget is az oly sokáig hiányolt társadalmi élethez. Kincsesbánya, bármilyen szemszögből is vizsgáljuk, egy nagy család. Ennek a nagy családnak társas életét, az emberek egymáshoz való közeledését, s nem utolsó sorban a fiatalság otthonra találását kívántuk elősegíteni” – nyilatkozta a lapnak az ötlet egyik gazdája.

Infra gáz-hősugárzó

Infra gáz-hősugárzó kísérleti gyártását kezdték meg 1983 februárjának közepén Székesfehérváron, az Univerzál Ipari Szövetkezetben. A Schwank osztrák céggel kooperációban előállított sugárzó fűtőberendezések földgáz felhasználásával 800 wattos és 3,6 kilowattos fűtőenergiájú kivitelben készültek. A közvetítő közeg nélküli infrasugárzó fűtőberendezés a hagyományos kazánfűtéshez mérten 30-50 százalékos hőenergia-megtakarítást eredményezett.