A száguldás vége

Lapunk negyven évvel ezelőtt számolt be arról, hogy lemondott a válogatottságról és az aktív sportolói pályafutását is befejezte dr. Asztalos Csaba a székesfehérvári Ikarus autóversenyzője. A hír igencsak meglepte az autós berkekben jártasakat, mert visszavonulásról szó sem volt, inkább azt találgatták, hogy marad-e az Ikarusban vagy más egyesülethez igazol, hisz ajánlata akadt bőven. Több klub is szívesen vette volna, ha a hazai Forma Easter kategória egyik meghatározó egyénisége náluk versenyzik, ugyanakkor felmerült a külföldi szerződés lehetősége is.



Piaci jelentés

A hírlap 1983-ban is górcső alá vette az éppen aktuális piaci kínálatot. Volt már uborka is annak, aki megfizette érte a 100 forintos kilónkénti árat. A retek csomójáért 5 forintot kértek. Alma akadt bőven és elérhető áron, a Zöldért-boltok 7-13 forintért árulták, a szabadpiaci ára ennél valamivel magasabb volt. A piac slágere nem lehetett más, mint a savanyú káposzta. Szabott ára 17 forinton állt, de a felsővárosi asszonyok a piacon 23-25 forintért kínálták. Igaz ehhez volt kívánság szerint savanyított fejes káposzta is, hiszen mégiscsak ebbe jó csomagolni az igazi töltött káposztát.



Elpusztult a kétfejű sikló

Húsz évvel ezelőtt jött a szomorú hír a hírlaphoz, miszerint elpusztult a kétfejű, fehér erdei sikló, amelyet a horvátországi Drávaszögben a Kopácsi-rét nemzeti parkban találták, alig fél évvel korábban, pár hónapos korában. Antun Jankovic eszéki állatorvos, a hüllő gondozója elmondta, hogy két egyformán funkcionáló fejével mindvégig virgonc volt. Húszcentisen került hozzá és öt hónap alatt 5-6 centimétert nőtt. A hüllő igazi különlegessége az volt, hogy mindkét fejével evett, egyik nap az egyikkel, másik nap a másikkal.