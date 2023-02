Megszépült múlt

Jó és eredményes Vidi-játékról számoltunk be negyven évvel ezelőtt, míg a jelenben sajnos a kiesés ellen küzdenek a fehérvári labdarúgók. Néhány évtizede, 1983 február végén könnyed sikert könyvelhettek el a piros-kékek, ugyanis hazai pályán Csongrádi „karmester” vezetésével kiváló teljesítményt nyújtottak: 4:0-ra verték ötezer néző előtt a Békéscsabát. Akkoriban igencsak optimista hangulat uralkodott a csapat háza táján.

„A Videoton a mérkőzés nagy részében birtokolta a labdát, sok – köztük több tetszetős – támadást vezetett és ezúttal a gólhelyzetek kihasználása is megfelelő volt. Kitűnően játszott Csongrádi, aki nemcsak karmestere volt csapatának, hanem igyekezetével is példát mutatott társainak. Jó teljesítményt nyújtott Nagy T. és Horváth G. is.” – részlet a Fejér Megyei Hírlap sportrovatából.

Változó világ

Mindig jóleső érzés visszalapozni a néhány évtizeddel ezelőtti híreket: Vajon mi foglalkoztatta az akkori embereket, milyen események történtek? Szemlézéskor mindig akadnak a hírmorzsák között olykor-olykor megmosolyogtató dolgok is. Ahogy most, akkoriban is beszámoltunk a folyamatosan változó üzemanyagárakról. Harminc évvel ezelőtt például a következőképpen alakultak a literenkénti árak Magyarországon:

„A Shell-kutaknál március 1-je 7 órától az ólommentes 91-es oktánszámú benzinért 69,50, a 95-ös ólommentesért 71,50, az ólmozott 92-es oktánszámúért 72, az ugyancsak ólmozott 98-as oktánszámúért 75 forintot kell fizetni literenként.”