Fehérvári felhőkarcoló volt az álom



Számos szobor került ötven évvel ezelőtt a székesfehérvári közterületekre, de nagyratörőbb terveket is szövögettek a városvezetők: egy 18 szintes épületet álmodtak meg egy lakótelepre, hatalmas víztartállyal a tetején…

Ötven évvel ezelőtt, 1973. február 22-én írta meg a Fejér Megyei Hírlap, hogy „újabb szép szobrok díszítik majd a fehérvári utcákat, parkokat.” A hírlapíró arról tudósított, hogy hamarosan „végleges helyére kerül Ferenczy Béni szobra a Lakatos utcában. A szobor már megérkezett Fehérvárra. Felállítását már évek óta tervbe vették. Talapzatára helyezését most már csak a szomszédos építkezés késlelteti.” Továbbá szól a cikk arról is, hogy Elkészült Csikszentmihályi Róbert Fehérvárnak szánt új szobra is, amelyet rövidesen felállítanak a Május téren, a toronyházakat övező szép parkban.” De számos egyéb alkotás is szóba kerül a cikkben, így például a Béke liget két bronz darumadara — Kovács Mária alkotása —, vagy a szoborkompozíció a savanyúvíz-forrásnál. De, mint kiderül az írásból, a „November 24 lakótelep, a Velinszky lakótelep, s több más új fehérvári lakótelep számára már előkészületben van több szobor kihelyezése”.

Egy másik, érdekes hír is napvilágot látott aznap a címlapon – amelyről 50 év távlatából már tudjuk, hogy nem valósult meg: „Fél Fehérvár „felhőkarcolónak” becézi a város, egyelőre még csupán tervekben élő, új büszkeségét, az első fehérvári magasházat. Noha az új létesítmény még az eredeti tervek alapján is csak igen alacsonyan szálló felhőket „karcolhatott” volna, nem könnyű statikai feladatot jelent biztonságos megtervezése, hiszen az első fehérvári magasépületről van szó, nincsenek még erre vonatkozó helyi tapasztalatok.” – ír a tervekről a lap, amely úgy tudta, a Velinszky lakótelepre tervezték az épületet, mégpedig 18 szint magasságúra. Sőt, annak a tetejére még egy hatalmas víztartály is került volna.