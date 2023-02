Egy baj volt csak vele

Kis közönség előtt került szinre Lear király Békefi (Szaller) István vendégfelléptével – számolt be 1893 februárjának 2. napján a Székesfehérvár és Vidéke. Amint írják: „Legjobban csodálkoztunk azon, hogy Shakespeare tragédiájánál alig egy pár diák volt ott, holott az előtt rendesen megszokták tölteni a színházat az igazbecsű drámáknál. Avagy már a diákok is strejkolnak a színháztól, mint a fehérvári „nagy urak? De azért a kis közönség daczára is meglehetősen jól lejátszották szerepeiket a színészek. Békefi Lear királyáról tavaly már elmondtuk véleményünket, most csak annyit akarunk konstatálni, hogy tegnap jobb volt, mint tavaly, mert könnyebben mozgott és otthoniasabban játszott. Egy baja volt csak, hogy kissé fiatal volt a járása.”



Lesz-e olyan becsületes?

„Elveszett pénz. Ma délután egy szegény ember 8 frtot (5-ötös és 3 egyes bankjegyben) a Sas-utczában elvesztett, a becsületes megtaláló kéretik legyen szives ez összeget Stignitz-féle kávéház tulajdonosijának átadni.” – számolt be a Székesfehérvár és Vidéke. A későbbi híradásokból nem derül ki, jelentkezett-e a becsületes megtaláló.



Vigalom volt Moórott

1893-ban, a februári első számában számolt be a Moóri Polgári Olvasókör arról, hogy „1. évi január 28-án saját könyvtára javára jótékonyczélu tánczvigalmat rendezett a Szarvashoz czimzett nagyvendéglőben. A hölgy közönség nem nagy számmal volt ugyan képviselve, de azért annál jobb kedvvel mulattak, mit eléggé bizonyít azon körülmény, hogy még hajnalban is vígan járták a csárdást. Közéletünk kiválóbb férfiai közt ott láttuk báró Trautenberg Frigyes, Kovách Sándor főszolgabíró, Hlavaty Gyula tiszttartó stb. urakat.” A polgári olvasókör lapja felsorolt vagy tizenegy asszonynevet, köztük volt „Fischl Imréné, bájos leányával Ilona kisasszonynyal” is. HP