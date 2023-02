A MartonKult szervezésében családias hangulatú közösségi fánksütésre gyűlt össze a kisváros apraja-nagyja szombat délelőtt. A Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ a Piac + Program keretében ismét megtelt élettel. Mókás pillanatok, jókedv és eszem-iszom jellemezte a különleges programot. A város legszebb terén elénk táruló idilli képet nézve József Attila az „Étkek áradata" című versének egy részlete jutott eszünkbe: Frissen sül a farsangi fánk, kívül piros, belül foszlik, míg a vendég el nem oszlik. S aki panasszal van bajba, menjen a sóhivatalba!”

A fánkok mellett teával is várták az érdeklődőket.

Fotós: Kecskés Zoltán

Itt aztán panasz nem volt, aki a piacon járt az a kemencéhez is odasomfordált és falta a számtalan variációban elkészült csörögefánkokat, miközben fülbemászó dallamokat hallhatott az egyik legnagyobb hatású magyar countryzenész, Kaszab Tibor jóvoltából. Az asszonyok szorgalmasan sürögtek-forogtak a „konyhában". Tóthné Márti, a helyi hölgyklub vezetője, a csörögefánk készítésének fortélyait mutatta be, de készült emellett finom tea is. Volt olyan hölgy, aki nagymamájának örökségével, egy több mint 100 éves derelyevágóval érkezett.

A finomságok titka nem kizárólag a tésztában volt, hanem a bennünk lakozó szeretet tette olyan finommá.

Fotós: Kecskés Zoltán

Sokan vettek részt a közösségi programon. A verőfényes, napos rendezvényudvaron a megjelentek egy jót beszélgettek, miközben a termelő piacon és a kemencénél is elfogyott a délelőtt végére a kínálat nagy része. S amikor megszólalt a delet jelző harang, valamennyi résztvevő szedte vette a sátorfáját, illendően megköszönte a szíves vendéglátást és hazatért. Néhány perc alatt elcsendesedett a tér, ő is megpihent és bizonyára lázasan készül a jövő heti folytatásra. A Piac + Program keretében február 25-én, délelőtt kézműves foglalkozással várják az érdeklődőket.