Gyakorlatot tart ezen a hétvégén a Magyar Honvédség, melynek tájékoztatása szerint Fejér megye egyes területeit is érinti a gyakorlattal összefüggő csapatmozgás és megnövekedett járműforgalom. Február 11-én, szombaton és 12-én, vasárnap reggel 6 és délután 18 óra között Székesfehérvár északi peremterületei és Bakonykúti útvonalán figyelhetik meg a járművezetők a katonai gépkocsikat. A gyakorlatozó katonai gépjárművek Fejér megyében érintik Iszkaszentgyörgy, Kincsesbánya, Gúttamási, Bakonykúti és Csór területét.

A Magyar Honvédség a feol.hu-n keresztül is kéri: kellő óvatossággal és a szabályok betartásával közelítsék meg a katonai járműveket. Azok mérete és sebessége, valamint a konvojok hossza és haladásának módja ugyanis eltér a mindennapi közlekedésben megszokottaktól. Zárt menetoszlopokat alkotnak a konvojok, melyek közé civil gépjármű nem hajthat be, ezért azok elején és végén kísérőautókat is láthatunk majd.