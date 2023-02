Olvasói levél érkezett a feol.hu szerkesztőségébe a Kodály Zoltán Általános Iskola tornaterme kapcsán, valamint felmerült kérdésként az intézményben használható toalettek kérdése is. Mint ismeretes, tavaly szeptemberre ígérték a tornaterem birtokbavételét, ám bizony erre azóta sem került sor. Sem tornázni, sem átöltözni vagy próbálni nem tudnak a diákok azóta sem az új tornateremben, így a kérdés jogos: miért húzódik a birtokbavétel?

Az olvasó levele pedig így szól: "két folyosónyi fiúgyerek jár egyetlen fiúmatricával ellátott wc csészére, az első emeleti lányvécébe!! Ha az egyikre rájön a nagyobb gond, délutánig gúvadhat a szeme, míg haza nem ér, mert az egyetlen kijelölt vécénél állandóan áll a sor. Lánygyerekeknek is kellemetlen, sokan inkább tartogatják estig. Örülnék, ha kapnánk válaszokat, mert tavaly óta csak ígérgetés hallgatunk..."

Első körben Török Szabolcsot, az iskolát fenntartó Székesfehérvári Tankerületi Központ vezetőjét kerestük az ügyben, akinek válaszából az tűnik ki, ők maguk hasonlóan válaszokat szeretnének már.

Fotós: FMH

„Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI tornatermének és a panaszos szülő által említett mosdóknak a birtokbavétele a Katasztrófavédelem által támasztott újabb és újabb feltételek miatt húzódik. A Székesfehérvári Tankerületi Központ eddig minden feltételt teljesített, a folyamat gyorsítása érdekében még külön szakértőt is alkalmaz, hogy a helyzet minél hamarabb rendeződjön.” További kérdés esetén tehát a Katasztrófavédelemhez kell fordulni. Válaszok tehát továbbra sincsenek, így meg is kerestük még kedden a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kérdéseinkkel: miért van szükség újabb és újabb feltételekre ahhoz, hogy birtokba lehessen venni a további épületrészeket? A válaszokra azóta is várunk – ha kapunk, olvasóinkkal is megosztjuk azokat.

Egy korábbi cikkünkben szintén szülők mondták el, hogy ők úgy tudják, tervezési hiba történt, azaz pontosabban a kivitelező a tervek szerint dolgozott, de a villany és a vészjelző rendszerek, valamint a tűzbiztonsági rendszer rosszul lett megtervezve, ezt kellett újra tervezni, kivitelezni, engedélyezni. Ezt akkor senki nem cáfolta, ahogy az elmúlt több mint 5 hónapban arról sem érkezett információ, hogy esetleg már az engedélyeztetés, átalakítás végére értek volna.

Fotós: FMH

Közben pedig az intézményvezetőhöz is eljuttattuk kérdéseinket, elsősorban a wc-re vonatkozó panasz kapcsán – a tornaterem átadásáról ugyanis amúgy sem nyilatkozhat az iskolaigazgató, nem az ő hatásköre. Ez árnyalja a panaszos által felvázolt helyzetet, vagyis konkrétan kiderül belőle, hogy nem kell egyetlen toaletten osztozniuk a kodályos fiúknak. Ferschné Várnai Timea így fogalmaz: „Az intézményünk területén építési - felújítási munkálatok folynak. Egyik vizes blokkunk jelenleg építkezési területen van, ezért nem használható. A tanulók - a fiúk és a lányok számára is - minden emeleten van mosdó, átmenetileg az épület másik szárnyát is igénybe veszik a tanulók, ahol egyenként zárhatóak a mellékhelyiségek.„ Ez persze nem jelenti azt, hogy ne érezhetnék úgy a diákok, szülők, hogy már tarthatatlan a helyzet, megoldást szeretnének – vélhetően nem csak a toalettgondokra.

Közben pedig látható, hogy az iskola régi épületének külső felújítása is megkezdődött. A napokban felállványozták az épületet. Ahogy arról korábban nyilatkoztak a feol.hu-nak, „Székesfehérvár önkormányzata az iskolaépület homlokzatfelújításában működik közre. Ez egy másik, egyébként állami forrásból megvalósuló beruházás lesz, ami része a város iskolafejlesztési programjának.”