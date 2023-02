A művelődési ház, valamint a tájház környéke adott otthont Pázmándon annak a télűző programnak, melyre szombaton várták a helyieket. Álarc és kiszebáb készítéssel vette kezdetét szombaton kora délután az esemény, majd pedig maskarás felvonulással folytatódott a program. A fiatalok népviseletben kísérték a kiszebábot „vesztőhelyére”, de sokan csatlakoztak a felvonulók csoportjához amúgy is. A tájháznál pedig aztán kezdetét vehette a körtánc, ahol a kiszebáb mellett deszkákra írt, elűzendő gondolatokat is égettek a pázmándiak. A gyerekek körbeszaladgálták a füstölő, majd égig érő lángokba borult bábot, azt remélve, ezzel a tél is hamarosan távozik.

