A nemrégiben felújított városháza tanácstermébe hívta Wurczinger Lóránt a képviselőtestület tagjait és a város lakosait, hogy közösen tegyenek egy virtuális kirándulást, melynek állomásai bemutatják, mi is történt Bodajkon 2022-ben? A polgármester vetítéssel egybekötött előadásából kiderült, hogy bár gazdasági szempontból nem volt könnyű a mögöttünk álló esztendő, azért több jelentősebb fejlesztés is végbement januártól decemberig.

Az elmúlt években nincsenek könnyű döntési helyzetben a képviselőtestület tagjai

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Wurczinger beszélt a villamos energia díjaival kapcsolatos problémákról, illetve arról, hogy különböző utcarészleteket, köztük emlékműveket megvilágító taposó lámpákat kapcsolnak le a rezsicsökkentés érdekében. Ugyanakkor, ahol lehet, ott cserélik a kiégett izzókat a közvilágítás fontosabb szakaszain. Ezek alól kivételt képeznek a nátriumos lámpák, mert ahhoz a beszámoló szerint szinte lehetetlen alkatrészt szerezni.

Mint az kiderült az előadásból, az iparűzési adó bevételek meglehetősen jó mutatókkal bírnak, de a szűkös időkben minden bevétel számít, ezért még tavaly decemberben napirenden volt a kommunális adó mértékének növelése, ám a képviselőtestület úgy szavazott, hogy ezen adónemnek az értéke maradjon változatlan.

Nagy Csilla jegyző, Wurczinger Lóránt polgármester lés Turi Krisztián alpolgármester egy bemutató keretében foglalta össze az elmúlt évet

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A beruházásokkal kapcsolatban kitért arra a polgármester, hogy bár voltak ennél sokkal jobb évek is, ettől függetlenül tudott fejlődni a város. Wurczinger elmondta, hogy csak a polgármesteri hivatal felújítása közel 50 millió forintból történt. Ehhez a beruházáshoz a Magyar Falu Program biztosította a forrást. A műfüves focipálya kialakítása egy Belügyminisztérium által kiírt pályázatnak köszönhető elsősorban, igaz, a húszmilliós beruházáshoz az önkormányzat és a Bodajk SE is hozzájárult. A tervek szerint ez a közkedvelt pálya tovább fejlődik majd, ugyanis már most keresik a lehetőséget arra, hogy még használhatóbb legyen a sportlétesítmény. Ennek keretében labdafogó hálók telepítését tervezik.

Ahogy arról korábban is beszámoltunk a hírlap hasábjain, megújult a tó környéke is, de még itt is van tennivaló. Ezen terület fejlesztésének következő üteme már a nyáron indulhat, azzal a feltétellel, hogy megérkezik végre a vízügyi igazgatóság mederrel kapcsolatos állásfoglalása.

Élőben kevesen voltak jelen a közmeghallgatáson, ám a televízió képernyőjén keresztül sokan megismerhetik a testület munkáját

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A nagyobb 2022-ben elvégzett fejlesztések közé tartozik még a Széchenyi utca, ahol a gerincnél mélyebben fekvő utcaszakaszon álló házak számára egy nyomott részt hoztak létre, így ez az utolsó szakasz is becsatlakozott a régóta működő központi szennyvízrendszerbe. De ide sorolható még Bodajk és Fehérvárcsurgó között az út. A mindösszesen 154 millió forintos beruházásból 84 millió volt Bodajk része.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Az esemény legvégén a polgármester röviden beszámolt a város rendezvényeiről, illetve azok sikeréről is, de megemlítette azt is, hogy a Magyar Televízió Főtér című műsorában is szerepelt Bodajk.

Mivel a lakosság részéről elmaradt a jelentősebb érdeklődés, nem voltak elégedetlenkedő hangok vagy ellenvetés, így az előadást követően megkezdődhetett a januári soros testületi ülés, ahol a tagok költségvetési és néhány technikai jelentő döntést is meghoztak.