A Fehérvári vagyok csoport! jól ismert „rovata” A polgármester válaszol, ami hónapról hónapra lehetőséget ad arra, hogy városlakók kétoldalú kommunikációt folytathassanak problémás ügyeik, kérdéseik tisztázása érdekében a városvezetővel. Itt és egy szerkesztőségünkhöz érkezett konkrét panasz kapcsán merült fel ismét a közterületen „felejtett” autók témaköre is. Most utánajártunk, mi a teendő, ha azt tapasztaljuk, hogy ilyen mostoha sorsra jutott autók foglalják el a közterületi parkolókat. Az önkormányzathoz, pontosabban a közterület-felügyelethez fordultunk kérdéseinkkel. A többi között arra voltunk kíváncsiak, ha sok-sok hónapja áll egy jármű (egy egyébként is állandóan zsúfolt, telítettséggel küzdő) lakótelepi parkolóban, amin nincs rendszám, látszik, hogy nincs használatban, mit kell tenni, hogy felszabadulhasson ez a hely? Mi történik/történhet a lakossági bejelentés után, milyen procedúra veszi kezdetét? Milyen forgatókönyvek jöhetnek szóba, ha a tulajt nem sikerül felderíteni, vagy ha a felszólítás, bírság ellenére sem viszi el a (feltételezhetően) forgalomból kivont vagy lejárt forgalmival rendelkező járművét? És mikor lehet az a végkifejlet, amikor már a tulajdonos intézkedésének hiányában, (hatóságilag) elszállítható a jármű? Ilyenkor hova viszik?

Forrás: googlemaps

Egy szerkesztőségünkhöz érkezett levélben is a fenti probléma kapcsán kér felvilágosítást egy olvasónk. Egy olyan lakónegyedben, ahol egyébként is kihívás az ott lakóknak leparkolni, hosszú hónapok óta áll egy rendszámhiányos, lepusztult jármű, melyet az irodának is bejelentettek. Akkor ígéretet kapott, hogy megpróbálják felderíteni és felszólítani a tulajdonost. A folyamat tehát elindult, reméli, hamarosan meg is oldódik az ügy. Ő az eljárásrendre volt kíváncsi.

A másik problémafelvetés szerint egy városlakó tavaly júniusban írt Nagypál Róbertnek, az iroda vezetőjének, hogy egy autó 2021. márciusa óta biztosan nem mozdult el a helyéről. Felszólítás és bírságolást követően, szeptemberben azt az információt kapta, megindítják az elszállításra vonatkozó folyamatot. A kérdést felvető arra volt kíváncsi, még meddig kell várni, ez ugyanis állítása szerint nem történt meg. Ügyében – egyéb adatok hiányában – nyilvánvalóan nem kérdezhettük meg az irodavezetőt, általánosságban viszont sok mindenre választ kaptunk.

- Bejelentés vagy észlelés után a város közterületein lévő üzemképtelen gépjárművek üzembentartóját első körben a közterület-felügyelet felszólítja, hogy távolítsa el vagy hozza üzemképes állapotba. Legtöbbször ez elegendő és hatásos – kaptuk a választ, melyből az is kiderül, előfordul, hogy az adott autó „gazdátlan”, mert például a tulajdonos cég felszámolás alatt van, vagy elhunyt a tulajdonos és nem volt hagyatéki eljárás, vagy egyszerűen nem található a gépjármű-nyilvántartásban szereplő címen az illető. Éppen ezért a közterület-felügyeletnek sok munkája van azokkal a gépjárművekkel, amelyeket a felszólítás ellenére sem szállítanak el. - Ebben az esetben eljárást kezdeményezünk, és az ügyet lefolytató hatóság bírságot szab ki. Aki továbbra sem távolítja el a gépjárművet, vagy nem azonosítható a tulajdonos, abban az esetben egy piros matricát helyezünk el a jármű a szélvédőjén, tájékoztatva az elszállításáról. Így teszünk a hatósági jelzés nélküli járművek esetén is. Ennek hatására csak néhány esetben marad a helyszínen a gépkocsi. Az ott maradókat a városgondnokság bevonásával, ütemezve szállítjuk el a telephelyükre – tették hozzá.

Ahogy a képen is látszik, a zöld Skoda Fabia például konkrét közmű-fejlesztés "áldozata" lett, gyanítjuk, nem két napig állt ezen a helyen. A forró aszfaltot már nem tudták aláönteni.

Forrás: googlemaps

Megdöbbentő adat, hogy tavaly több mint 80 üzembentartónak küldtek felszólító levelet, és a számok sajnos növekvő tendenciát mutatnak – tudtuk meg a válaszból. Tudni érdemes azonban, hogy érvényes műszaki engedéllyel annak ellenére állhat közterületen egy gépjármű, hogy azt a tulajdonosa nem használja, nem mozdul hosszabb ideig az autó.

Mint fogalmaztak: „a közterület-felügyelet ezúton is köszöni a lakosság segítségét a bejelentéseket illetően, egyben kérik a tulajdonosokat, hogy a használaton kívüli gépjárműveiket ne a közterületen tárolják, mert azok akár lopás áldozatává is válhatnak.”

A közterület-felügyelet honlapján egyébként tételesen meg lehet tekinteni, rendszámra (ha van) és egyéb adatokra lebontva, melyek azok a járművek, melyek már a városgondnokság telephelyén „pihennek”. Ide kattintva elérhető az igencsak hosszú lista, melyet legutóbb úgy látjuk, 6 hónapja frissítettek.

Itt írják továbbá, hogy az elszállítás költsége: 17250 forint, a tárolási díj pedig 1200 forint naponta, melyet feltételezhetően már bírósági úton kénytelen behajtani az illetékes iroda. Ez, és hogy a bekerülést követően mi történik az elárvult gépjárművekkel, egy következő cikkünk témája lesz.