Jelenleg két fejlesztés van folyamatban a településen. Az egyik a a nagy festőművészről elnevezett kulturális intézményük épületének jobbítására irányul.

– Prioritást élvez a Csók István Művelődési Ház energetikai felújítása. – mondta a feol.hu-nak Albertné Tiringer Mária polgármester, aki arról is beszélt, hogy már évek óta újítgatják az épületet szakaszosan, ahogy éppen forrás volt rá. Kiemelte, a felújítások ütemét az aktuális pályázati lehetőségek szabták meg. Tavaszra pedig reményei szerint befejeződik az évek óta munkák kereszttűzében álló építmény teljes felújítása, miközben a temetőben is folyamatosan zajlik a munka.

Nemcsak feladatunk, kötelességük is megragadni a pályázati lehetőségeket

– A beruházásból a 2022. év végén megvalósult az épület vízszigetelése, a homlokzat szigetelés és a födém szigetelés. Nagyon aktuális volt az energiamegtakarítás miatt. Tavasszal fejeződik be a munka az új külső vakolattal és az udvarrendezéssel. A köztemetőben folyamatban van egy urnafal építése, ami február végén készül el. Illetve 2023-ban folytatódik a településen a járdafelújítási program. Várjuk az idei évi pályázati lehetőségeket és szeretnénk folytatni településünk építését és szépítését. Nemcsak feladatunk, kötelességünk is megragadni a pályázati lehetőségeket – fogalmazott Albertné Tiringer Mária, aki büszke arra, hogy Sáregres is harcba száll a a megye épített öröksége címért. Bízik benne, hogy a lakók odateszik majd magukat a szavazáson, hiszen ez róluk szól. Kiemelte, a településen igazi különleges épületek nőttek ki a földből az emberek keze által: úgynevezett téglaoromzatú házak, melyeknek mindenki a csodájára jár.