Már nyilvánosak az idei központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok eredményeinek átlagai és eloszlása, így a 9. évfolyamra jelentkezők tudatosabban választhatnak maguknak iskolákat, képzéseket. Az általános iskolák töltik ki a jelentkezési lapokat és küldik el azokat a középfokú oktatási intézményekbe – a beérkezési határidő február 22-e. A pályaválasztási programok hamarosan a Székesfehérvári Szakképzési Centrum részeként működő 11 szakképző intézményben is lezárulnak.

- Minden iskolánk több tájékoztató napot tartott. Nagy érdeklődésről tudok beszámolni, több olyan intézményünk van, ahol bőven meghaladta a 200 főt az érdeklődők száma egy-egy alkalommal, de volt olyan nyílt nap, ahol túllépte a 700 főt is. Nagyon örülünk a sok látogatónak, hiszen a pályaválasztásnál az önismeret mellett fontos az is, hogy a szakmákról is minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek a szakképzést választó nebulók – fogalmazta meg az elmúlt hónapok eredményeit Szépné Holczer Piroska, az idén 20 ágazat 65 szakmáját kínáló Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója, aki hozzátette: - A szakképzés 2020-ban történt átalakítása óta minden évben egyre népszerűbbek a technikumok, a szakképző iskolák. Ez azért lehetséges, mert a szakképzés magas színvonalú szakmai képzést és kiszámítható jövőképet nyújt, valamint figyelembe veszi a munkaerőpiac igényeit is. Azok a 8. osztályos tanulók, akik a szakképzést választják, technikumban, szakképző iskolában tanulhatnak tovább. A rugalmas tanulási utak mindegyike a valamilyen nehézséggel küzdő diákok számára ad lehetőséget a szakképzésben. Minden egyes iskolatípusban, szakmában biztosított a karrier- és továbbtanulási lehetőség.

Milyen képzési lehetőségeket kínálnak a szakképzők?

A Centrum főigazgatója elmondta: a szakképző iskolákban 3 éves képzésben vehetnek részt a szakmai oktatás e formáját választó fiatalok. A tanulók a középiskolai jelentkezéskor ágazatot jelölnek meg. A közös ágazati alapok megismerését követően kell csak eldönteniük, hogy mely konkrét szakmát szeretnék elsajátítani. Az első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, majd két évig szakmai oktatás keretében sajátíthatják el a választott szakmát, főként duális képzés keretében, amely szakmai bizonyítvány megszerzésével zárul.

A technikumban 5 éves a képzés időtartama, a tanulók a középiskolai jelentkezéskor ágazatot választanak. Az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is ágazati alapvizsga zár. A technikumban a diákok matematikából, magyarból, történelemből, valamint idegen nyelvből tesznek érettségi vizsgát, az ötödik érettségi tantárgy a szakmai vizsga. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. Az ötödik év elvégzése után a fiatalok egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt, és technikusi oklevelet.

A szakképzésben a duális képzés kap meghatározó szerepet az ágazati alapvizsga után. A diákok szakképzési munkaszerződést köthetnek vállalattal, céggel, vállalkozással, ami mindkét fél számára számtalan előnnyel járhat. A fiatalok munkahelyi környezetben sajátíthatják el a választott szakmájukat, mindezért munkabért kapnak, és általában biztos állás várja őket. Aki önhibáján kívül nem tud részt venni duális képzésben, az szakképzési ösztöndíjat kap.

Okleveles technikus – a népszerű forma

Épp a napokban jelentették be egy új okleveles technikusi képzés elindítását Székesfehérváron, ám több iskola is kínál ilyen képzést.

- A Székesfehérvári SZC Bugát Pál Technikumban oktatás és egészségügy ágazatban, a Székesfehérvári SZC Jáky József Technikumban építőipar ágazatban, valamint a Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikumban gépészet, valamint elektronika és elektrotechnika ágazatban indítunk a 2023/2024-es tanévben okleveles technikus képzést. A Székesfehérvári SZC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium pedig kreatív ágazati technikumi osztályba várja a jelentkezőket. Az okleveles technikus képzésben egyetemmel egyeztetett program alapján oktatjuk diákjainkat. A képzés sikeres elvégzését követően okleveles technikusaink kreditbeszámítással, így akár rövidebb képzési idő alatt folytathatnak szakirányú felsőfokú tanulmányokat – hangsúlyozta Szépné Holczer Piroska.